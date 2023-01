Primetime-Check

Das Erste startete mit der Dokuvor 2,73 Millionen Zuschauern in den Abend, was einem Marktanteil von 9,3 Prozent entsprach. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige generierten 8,0 Prozent.sorgte ab 21:00 Uhr für 2,85 Millionen Zuschauer sowie 10,6 Prozent. Beim jungen Publikum standen 6,9 Prozent zu Buche.informierte noch 2,24 Millionen Menschen und fuhr Marktanteile von 11,3 respektive 10,1 Prozent ein. Im ZDF sorgtefür 5,30 Millionen Zuschauer und Sehbeteiligungen von 18,5 und 6,5 Prozent.undkamen im Anschluss auf 3,83 und 1,40 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 15,3 und 8,2 Prozent. Bei den Jüngeren bewegte sich der Mainzer Sender bei 8,5 und 5,5 Prozent.RTL gewann im Privatfernsehen mit, das 3,37 Millionen Zuschauer verfolgten. Die zweigeteilte Sendung, die bis 23:15 Uhr dauerte holte 1,25 Millionen umworbene Zuschauer und generierte Marktanteile von 13,2 Prozent bei allen und starken 20,9 Prozent in der Zielgruppe.brachte es auf 2,86 Millionen Zuschauer und 14,0 respektive 21,4 Prozent Marktanteil.sicherte VOX 1,22 Millionen Zuschauer sowie 8,7 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Eine-Doppelfolge lockte 0,65 und 0,75 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, mit Marktanteilen von 4,5 und 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag man im grünen Bereich.Sat.1 setzte auf den Spielfilmund unterhielt damit 0,95 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligungen wurden auf schwache 3,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 4,7 Prozent in der Zielgruppe beziffert. Kabel Eins programmierteund heimste 0,82 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel starke 6,3 Prozent an. ProSieben vertraute dem Seriendoppel ausund, wobei nur der junge Nerd auf ganzer Linie überzeugte. Um 20:15 Uhr waren 0,98 und 1,05 Millionen Zuschauer dabei, beim umworbenen Publikum wurden 10,3 und 10,7 Prozent Marktanteil gemessen. «United States of Al» ließ die Reichweite auf 0,73 und 0,60 Millionen purzeln, die Quoten sanken auf 8,4 und 7,5 Prozent.undsicherten sich ab 21:53 Uhr nur noch 0,41 und 0,28 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf schwache 5,6 und 4,8 Prozent.