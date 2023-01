Engelbert Günster zum SWR-Rundfunkrats-Vorsitzenden gewählt

Köpfe

Günster füllt die seit November 2022 vakante Position als Nachfolger von Adolf Weiland, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

In einer Sondersitzung hat der Rundfunkrat des Südwestrundfunks (SWR) am 30. Januar 2023 Engelbert Günster zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende des SWR-Rundfunkrats Adolf Weiland hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Der Vorsitz war seit November 2022 vakant. Die Amtsgeschäfte wurden seitdem von den stellvertretenden Vorsitzenden des Rundfunkrats Argyri Paraschaki-Schauer und Jutta Pagel-Steidl geführt.Günster ist von der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz in den SWR-Rundfunkrat entsandt und gehört dem Gremium seit 2015 an. Da der SWR seit 1. Januar 2023 den ARD-Vorsitz inne hat, geht das Amt des Rundfunkratsvorsitzenden zudem mit dem Vorsitz der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz, kurz GVK, einher.In seiner Begrüßungsrede hob der neue Rundfunkratsvorsitzende die aus seiner Sicht zentralen Herausforderungen für den SWR und die ARD hervor: transparente Umsetzung und Einhaltung von klaren Compliance-Richtlinien, ein Programm, das dem staatlichen Auftrag gerecht wird sowie die Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unternehmensführung. Diese Aufgaben seien durch die Gremien zu begleiten und mitzugestalten. Er betonte, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, einen offenen Diskurs im Gremium zu pflegen und die anstehenden Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit zu bewältigen. „Den Kern meiner ehrenamtlichen Arbeit als Vorsitzender des Rundfunkrates sehe ich darin, die vielfältigen Kompetenzen und das reiche Wissen dieses Gremiums zu mobilisieren, zu moderieren und sachbezogen zu einer Empfehlung oder Entscheidung zu bringen - zum Wohle des SWR und im Sinne unseres Mandats“, so Günster.„Die Mitglieder des Rundfunkrats haben mit Engelbert Günster eine Persönlichkeit zum neuen Vorsitzenden gewählt, der für Gremien- und Führungserfahrung steht. Für die vor ihm liegenden Aufgaben wünsche ich ihm viel Erfolg, Durchsetzungsvermögen und Schaffenskraft. Der SWR freut sich auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit.", gratulierte SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke dem neuen Rundfunkrats-Vorsitzenden.