In Form: «IBES» legt zum Final-Wochenende zu

Quotennews

Da ist es bald schon wieder vorbei. RTL konntes ich über bockstarke drei Wochen aus dem Dschungel freuen - gestern sollte die vorletzte Show ordentlich Gas geben.

Da ging es plötzlich nochmal gehörig rund in Australien. Während die Freitags-Folge schon beinah harmonisch zu sein schien, ging es am Samstagabend beiregelrecht ab. Zum ersten Mal in der laufenden Staffel mussten direkt zwei Camper das Outback verlassen. Sicher im Finale stehen Djamila Rowe, Gigi Birofio und Lucas Cordalis - so verkündeten es Sonja Zietlow und Jan Köppen. Dann wurde es jedoch still, denn es fielen nicht die zwei Namen der verbleibenden Kandidaten. Cosimo und Jolina mussten gestern, so knapp vor dem Finale, «IBES» verlassen.Alle drei Final-Teilnehmer machten klar, dass sie die Dschungelkrone wollen. Djamila will für ihre Kinder gewinnen, Lucas möchte mit einem Sieg seinen Vater Costa Cordalis, erster Dschungelkönig überhaupt, stolz machen und Gig habe "einfach Bock, die Krone auf dem Kopf" zu haben. RTL würde sicherlich auch weiterhin Bock auf mehr «IBES» haben - die vorletzte Folge holte nochmal starke 4,0 Millionen Zuschauer und damit 19,9 Prozent des TV-Marktes.Die Erfolgsgeschichte schreibt sich in der klassischen Zielgruppe mit 1,4 Millionen Umworbenen weiter, hier waren ganze 28,8 Prozent drin. Am heutigen Sonntag gehört den Dreien und «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» der gesamte RTL-Abend. Mit dem «Countdown zum Finale» geht es ab 20:15 Uhr los, gewohnt um 22:15 Uhr startet der Köln-Sender dann in den Dschungel.