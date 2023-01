ZDF und RTL dominieren den Freitag

Quotennews

Untern den fünf besten Formaten in Sachen Gesamtreichweite: 3x ZDF. Die fünf besten Zielgruppen-Ergebnisse: 3x RTL. Das ist deutlich!

Der Freitag gehörte genau zwei Sendern. Im Gesamten wischte das ZDF mit der Konkurrenz den Boden - bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL nicht zu schlagen. Doch der Reihe nach - die absolut beste Reichweite gehört dem Primetime-Programm aus Mainz.holt sich mit 5,82 Millionen Zuschauern nicht nur den Reichweiten-Titel, sondern mit 21,7 Prozent Marktanteil auch einen grandiosen Wert obendrauf. Doch auch das Folge-Programm konnte an den 20:15-Uhr-Erfolg anknüpfen.holte ab 21:15 Uhr noch 4,85 Millionen Zuschauer und damit neben 18,4 Prozent Marktanteile den zweiten Platz im Reichweiten-Ranking. Erst jetzt schiebt sich das Erste in diese Liste, dieholte um 20 Uhr 3,95 Millionen Zuschauer und 15,4 Prozent am Markt.Kurz hinter dem Treppchen und damit auf Platz vier der Reichweiten-Werte landet mitdas erste private Programm. Das tägliche Spätabendprogramm landete mit 3,91 Millionen Zuschauern den nächsten starken Abend, hier lag der Marktanteil bei 18,2 Prozent. Komplettiert werden "die besten 5" von derund damit einem weiteren ZDF-Programm. Das Zweite holte mit Oliver Welke ab 22:30 Uhr gute 3,9 Millionen Zuschauer und damit 18,1 Prozent im Gesamten. Doch sind die Gesamtreichweiten nur eine Seite der Medaille, beim Blick auf die Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wendet sich das Blatt, auch wenn drei von fünf genannten Formaten erneut auftauchen.Die bisher noch nicht aufgetauchten Formaten sindund, also das Vorabend- und Abendprogramm von RTL . Die Soap um 19:40 Uhr holte 0,66 Millionen Umworbene und damit starke 13,4 Prozent am jungen Markt, das Primetime-Programm mit Murmeln und Chris Tall landete bei 0,8 Millionen Werberelevanten und damit 14,5 Prozent am Markt. Platz drei und zwei gehen an öffentlich-rechtliche Formate. Das Erste platziert in der Bestenliste erneut die «Tagesschau», die sich 0,86 Millionen Jüngere und 16,8 Prozent sichern konnte - Das Zweite konnte sich auf die «heute-show» mit 0,96 Millionen und demnach 17,9 Prozent verlassen. Die aboslute Spitzen-Leistung und zudem das einzige Format mit mehr als eine Million Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe war jedochbei RTL. Die Reality-Show ist 2023 nicht zu bremsen, mit 1,46 Millionen Umworbenen stand dem Sieg kein anderes Format ansatzweise im Weg, der Marktanteil von 27,6 Prozent überzeugt vollkommen.