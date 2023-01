Primetime-Check

Wie lief es für das «Ich bin ein Star»-Finale? Überragte der «Tatort» einmal mehr die Konkurrenz?

holte für Das Erste mit 7,86 Millionen Zuschauer die größte Reichweite des Abends. Darunter befanden sich 1,78 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Markanteile beliefen sich auf 24,7 Prozent bei allen und 23,0 Prozent bei den Jüngeren.kam danach noch auf 3,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stürzten auf 12,2 sowie 6,9 Prozent. Der Grund für den Absturz war RTL, denn dort endetemit der Krönung Djamila Rowes zur Dschungelkönigin.sahen ab 22:15 Uhr 4,49 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 26,3 Prozent bei allen und 36,3 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweite in der Zielgruppe wurde auf 1,58 Millionen beziffert. Im Vorlauf sendete RTLund erntete 2,89 Millionen Zuschauer sowie 9,4 Prozent bei allen und 14,5 Prozent bei den werberelevanten Sehern.Das ZDF unterhielt mit5,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Mainzer Sender durfte sich über Marktanteile von 18,7 und 7,5 Prozent freuen.undsorgten bis 23:45 Uhr noch für 4,66 und 3,17 Millionen Zuschauer, die Markanteile sanken auf 16,9 und 15,9 Prozent respektive 5,1 und schwache 3,5 Prozent. Sat.1 hatte nur zu Beginn der Primetime Erfolg.markierte 1,32 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 4,4 und 9,1 Prozent. Gegen den Dschungel hattekeine Chance und blieb bei 0,47 Millionen und 3,8 Prozent in der Zielgruppe hängen.Besser lief es für ProSieben, das zunächst mit0,74 Millionen Zuschauern Football-Vorberichte lieferte, ehe ab 21:00 Uhr 1,05 und 1,12 Millionen die erste Halbzeitsahen. In der Zielgruppe steigerten sich die Werte von 7,1 auf 10,1 und 12,7 Prozent. Die NFL-Übertragung trotzte auch dem Dschungel und steig bis 23:30 Uhr auf 13,0 Prozent Markanteil, insgesamt sahen 0,92 Millionen den Eagles-Sieg. Das letzte Viertel kam bis kurz nach Mitternacht auf 0,71 Millionen und 12,1 Prozent. RTLZWEI sendeteundund begrüßte 0,80 und 0,32 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wies die AGF unterdurchschnittliche 3,9 und 2,6 Prozent Marktanteil aus.VOX verlor das Doku-Soap-Duell klar gegen Kabel Eins, wo0,98 Millionen Zuschauer anlockte, die in der Zielgruppe für eine Einschaltquote von ordentlichen 5,0 Prozent sorgten.kam dagegen nicht über 0,75 Millionen und 3,7 Prozent hinaus.