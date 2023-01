Zusammenschluss von RTL Nederland und Talpa Network gescheitert

Wirtschaft

Die niederländischen Behörden hat der RTL Group und Talpa Network mitgeteilt, dass die Behörde den geplanten Zusammenschluss von RTL Nederland und Talpa Network nicht genehmigen wird.

Die niederländische Wettbewerbsbehörde ACM wird den geplanten Zusammenschluss von RTL Nederland und Talpa Network nicht genehmigen. Das teilte die Behörde der RTL Group und Talpa Network am Montag mit. Die Fusion wartet seit Juni 2021 auf Vollzug, damals war die Transaktion erstmals angekündigt worden. Seitdem haben die RTL Group und Talpa Network laut eigenen Aussagen uneingeschränkt mit der ACM kooperiert. Die Unternehmen haben der ACM Vorschläge unterbreitet, um ihre Bedenken hinsichtlich ihrer Stellung gegenüber des niederländischen TV-Werbemarkts zu entkräften.Die vorgeschlagene Maßnahme besteht darin, den Werbeverkauf der TV-Sender von Talpa Network vollständig an Mediahuis Nederland auszulagern. Die ACM hat nun mitgeteilt, dass ihre Bedenken nicht genug entkräftet wurden. Damit wird es zu keiner Zusammenkunft von RTL Nederland und Talpa Network kommen.„RTL Nederland ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der RTL Group und ist hochprofitabel. Mit seiner starken Senderfamilie erzielte RTL Nederland im Jahr 2022 hervorragende Zuschauermarktanteile und Finanzergebnisse. Unter der Leitung von CEO Sven Sauvé hat RTL Nederland mit Videoland zudem einen der erfolgreichsten europäischen Streaming-Dienste aufgebaut. Gemeinsam mit unserem exzellenten lokalen Managementteam werden wir RTL Nederland in den Bereichen TV, Streaming und Digital weiter ausbauen. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen bei RTL und Talpa Network danken, die mit großem Engagement an der geplanten Fusion gearbeitet haben. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Marktkonsolidierung notwendig ist, um mit dem globalen Tech-Plattformen konkurrieren zu können – und dass eine Marktkonsolidierung auf den europäischen TV-Märkten früher oder später stattfinden wird“, erklärt Thomas Rabe, CEO der RTL Group.Sven Sauvé, CEO von RTL Nederland, ergänzt: „Trotz der Entscheidung der Behörden sind wir weiterhin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Talpa Network neue Möglichkeiten in der niederländischen Medienlandschaft hätten schaffen können. RTL Nederland ist ein Unternehmen mit starker Vision und Investitionskraft. Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Kreativen und Geschäftspartnern versichern, dass wir die starke Position von RTL Nederland als führendes holländisches Medienunternehmen weiter ausbauen werden – und dies zum Vorteil aller Marktteilnehmer. RTL Nederland ist gut aufgestellt und wir haben ein hervorragendes Team. Mit der vollen Unterstützung unseres Gesellschafters werden wir weiter in den Ausbau unserer Position investieren, sowohl mit unseren linearen Sendern als auch mit Videoland.“