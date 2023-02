Nicole Kidman steigt bei «The Perfect Nanny» ein

US-Fernsehen

Zusammen mit Maya Erskine wird Kidman in der Miniserie eine Hauptrolle übernehmen.

HBO entwickelt den Romanvon Leïla Slimani zu einer Miniserie. Maya Erskine ist die Autorin der Serie und wird die Hauptrolle an der Seite von Nicole Kidman spielen. Beide fungieren auch als ausführende Produzentinnen für das Projekt, das von Legendary Entertainment zusammen mit HBO entwickelt wird.Die 2016 veröffentlichte Serie «The Perfect Nanny» wurde durch den realen Mord an Lucia und Leo Krim durch ihr Kindermädchen im Jahr 2012 inspiriert. In der Serie arbeitet ein scheinbar perfektes Kindermädchen für ein Paar mit zwei kleinen Kindern, doch ihre hilfsbereite Persönlichkeit entwickelt sich schließlich zu etwas Unheimlichem.Erskine ist vor allem dafür bekannt, dass sie zusammen mit Anna Konkle die Hulu-Comedyserie «Pen-15» entwickelt hat und die Hauptrolle darin spielt. Derzeit ist sie bei Amazon Prime Video in der Produktion von «Mr. and Mrs. Smith» zu sehen, in der sie neben Donald Glover spielt. Zu Erskines weiteren prominenten Rollen gehören Maggie in «Man Seeking Woman» auf FXX, Mikki in «Betas» auf Amazon Prime Video, Diane in «Insecure» auf HBO und Sully in «Obi-Wan Kenobi» auf Disney+ sowie Alice in dem 2019 erscheinenden Film «Plus One».