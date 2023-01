«Black + Iconic» soll schwarze Ikonen beleuchten

US-Fernsehen

Eine vierteilige Dokumentationsreihe soll ab Samstag, den 18. Februar, bei BET zu sehen sein.

BET hat seine neue vierteilige, achtstündige Dokumentarfilmreihe von Emmy Award©-Gewinner Stanley Nelson und Firelight Films angekündigt. Das bahnbrechende BET-Original-Franchisefeiert schwarze kulturelle Ikonen, Pioniere und Aktivisten und ihren Einfluss, ihre Wirkung und ihr Vermächtnis in den Bereichen Mode, Musik, Film und Tanz. «Black + Iconic» untersucht die bedeutenden Errungenschaften Schwarzer Menschen in verschiedenen Bereichen und feiert die Kraft schwarzer kultureller Innovatoren. Die ausführenden Produzenten Connie Orlando und Jason Samuels entwickelten «Black + Iconic» für BET, zusammen mit dem leitenden Produzenten Steven Ramey.Unter der Regie von Lynne Robinson wurde der erste Film der Reihe, «Black X Iconic: Style Gods», hat den mit dem Emmy-, Tony- und Grammy-Award ausgezeichneten und für den Golden Globe nominierten Schauspieler, Sänger, Regisseur, Produzent und Aktivist Billy Porter als Erzähler, Moderator und ausführenden Produzenten für die bahnbrechende Dokumentation gewonnen. «Black + Iconic: Style Gods» feiert am Samstag, den 18. Februar um 20 BET, BET Her, BET+ und VH1 Premiere."Wir sind begeistert, nach dem Erfolg unseres ersten gemeinsamen Projekts, «Through the Fire: The Legacy of Barack Obama», wieder mit BET zusammenzuarbeiten", so Stanley Nelson, Mitbegründer von Firelight Films und Executive Producer der Serie «Black + Iconic». "Ich könnte mir kein besseres Zuhause für diese Serie vorstellen, die schwarze Ikonen über die zahlreichen Medien feiert, durch die schwarze Kreative die Kultur unauslöschlich geprägt haben."