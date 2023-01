«Cancel This!» startet am 13. Februar

US-Fernsehen

In weniger als zwei Wochen ist Roseanne Barr mit einem Comedy-Special zurück.

Das mit Spannung erwartete Comedy-Special von FOX Nation mit dem Titelwird am Montag, den 13. Februar, sein Debüt geben. Das einstündige Programm markiert die erste Rückkehr von Roseanne Barr zu einem Stand-up-Comedy-Special seit fast 20 Jahren.Das im letzten Herbst angekündigte Programm «Roseanne Barr: Cancel This!» wurde vor einem Live-Publikum im Cullen Theatre in Houston, Texas, gedreht und zeigt Frau Barrs typische komödiantische Sichtweise auf eine Vielzahl von Themen, von ihren Erfahrungen als Jüdin in der Mormonenstadt Salt Lake City über ihren Umzug nach Texas bis hin zur Erziehung ihrer privilegierten Familie. In Verbindung mit dem Comedy-Special veröffentlicht FOX Nationeinen ausführlichen Einblick in das Leben und die Karriere von Frau Barr.FOX Nation ist ein On-Demand-Streaming-Service, der das Angebot des FOX News Channel mit einem exklusiven Angebot für seine leidenschaftlichsten und treuesten Superfans ergänzt. Barr fiel in den vergangenen Jahren negativ auf. Sie twitterte rassistische Äußerungen, spekulierte zu Beginn der Corona-Pandemie von einem Verschwörungsplan und nahm Cannabis sowie Schlafmittel ein.