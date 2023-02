WGA unterstützt die Schöpfer von «Tuca & Bertie»

Vermischtes

Die Writers Guild of America veröffentlichte eine Stellungnahme.

Die Showrunner von «Tuca & Bertie», «Gordita Chronicles» und «Whistleblower» haben sich unter dem Dach der WGA West zusammengeschlossen, um die Art und Weise zu benennen, in der sie glauben, dass die Fusion, aus der Warner Bros. Discovery hervorging, zu den abrupten Absetzungen ihrer Serien geführt hat.Die Kommentare wurden in einem neuen "Broken Promises Bulletin" – einem Nachtrag zu einem Bericht vom Dezember 2021 über den Schaden von Megafusionen – veröffentlicht, der am Montag von der Writers Guild of America West unter dem Titel "How the Warner Bros. Discovery Merger Hurts Workers and Diversity" veröffentlicht wurde.„Zu den Opfern dieser Megafusion gehören zahlreiche Projekte, die von Frauen und farbigen Menschen geschaffen wurden, die Erfahrungen von Frauen und farbigen Menschen beinhalten und/oder in deren Mittelpunkt die Erfahrungen von Frauen stehen", heißt es in dem Beitrag, in dem mehrere Titel genannt werden, die von dem von David Zaslav geführten Unternehmen seit dem Abschluss der Fusion von WarnerMedia und Discovery im April 2022 gestrichen wurden, darunter «Batgirl», einer der wenigen Mainstream-Superheldenfilme mit einer Latina in der Hauptrolle; «Full Frontal With Samantha Bee», eine der wenigen Late-Night-Shows, die von Frauen moderiert werden; «Gordita Chronicles», eine Serie über eine dominikanische Einwandererfamilie, deren Moderatorin eine Latina war; «Tuca & Bertie», eine Zeichentrickserie mit zwei farbigen Hauptdarstellerinnen, und «Chad», eine Serie über Amerikaner aus dem Nahen Osten, die von dem iranisch-amerikanischen Komiker Nasim Pedrad geschaffen wurde und in der er die Hauptrolle spielt.“