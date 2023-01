«Tulsa King»: Stallone-Serie kommt im März nach Deutschland

TV-News

Paramount+ zeigt die Serie von «Yellowstone»-Mastermind Taylor Sheridan ab Mitte März. Zum Start gibt es gleich zwei Folgen.

NachdemAnfang Dezember bei Paramount+ für eine zweite Staffel verlängert worden war, kommt die Serie mit Sylvester Stallone nun nach Deutschland. Die neunteilige Reihe feiert am 19. März ihre Deutschlandpremiere beim im vergangenen Dezember gestarteten Streamingdienst. In den USA war die Premiere ein voller Erfolg. Die erste Episode erreichte 3,7 Millionen Zuschauer und war damit die beste neue lineare Kabelpremiere des Jahres 2022.«Tulsa King» wurde von Taylor Sheridan, der auch den Serienhit «Yellowstone» kreiert hat, im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Paramount entwickelt. Die insgesamt neun Episoden werden wöchentlich gezeigt, zum Launch werden zwei Folgen ausgestrahlt.Im Mittelpunkt steht Dwight Manfredi (Stallone), der 25 Jahre im Gefängnis verbüßt hatte und nun von seinem Mafiaboss kurzerhand nach Oklahoma verbannt wird. Dwight baut langsam ein neues kriminelles Imperium an einem Ort auf, der für ihn wie ein anderer Planet sein könnte: Tulsa.