Paramount Global köpft Showtime

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Channel spielt in den Unternehmen kaum noch eine Rolle.

Showtime wird sowohl auf linearen als auch auf Streaming-Plattformen in Paramount+ integriert, was zu einer Umbenennung des Pay-TV-Senders in "Paramount+ With Showtime" führt. Das aktualisierte Angebot und die Namensänderung von Showtime werden im Laufe des Jahres 2023 eingeführt und betreffen nur das Premium-Angebot von Paramount+ und das lineare Showtime-Netzwerk in den USA. Die Muttergesellschaft Paramount Global sieht in der Umbenennung eine Möglichkeit, Streaming- und lineare Inhalte innerhalb des Unternehmens so weit wie möglich zu integrieren, und das in einer Zeit, in der es viele interne Umstrukturierungen und makroökonomische Unsicherheiten in der gesamten Branche gibt."Mit der Integration von Showtime-Inhalten in unseren Flaggschiff-Streaming-Dienst und der Aufnahme ausgewählter Paramount+-Originale in das lineare Angebot wird Paramount+ die maßgebliche Multiplattform-Marke im Streaming-Bereich – und die erste ihrer Art, die Streaming- und lineare Inhalte auf diese Weise integriert", sagte Paramount-CEO Bob Bakish am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. "Dieses neue kombinierte Angebot zeigt, wie wir unsere gesamte Inhaltssammlung nutzen können, um tiefere Verbindungen zu den Verbrauchern und einen größeren Wert für unsere Vertriebspartner zu schaffen. Diese Änderung wird auch zu einer stärkeren Angleichung unserer nationalen und internationalen Paramount+-Angebote führen, da das internationale Paramount+-Angebot bereits Showtime-Inhalte enthält. Und, was sehr wichtig ist, diese Integration wird operative Effizienz und finanzielle Vorteile für unser gesamtes Portfolio freisetzen.“Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime und Paramount Media Networks, der nach dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers David Nevins kürzlich seinen Zuständigkeitsbereich auf Showtime ausgeweitet hatte, fügte in seinem eigenen Memo an die Mitarbeiter hinzu: "Als Teil von Paramount Media Networks sind wir in der Lage, unsere Kunden zu unterstützen: "Als Teil von Paramount+ können wir mehr Ressourcen in den Ausbau der Bahnen stecken, die die Marke Showtime berühmt gemacht haben, und unsere Erfolgssendungen zu globalen Hit-Franchises machen. Um dies zu erreichen, werden wir Investitionen von Bereichen abziehen, die unterdurchschnittlich abschneiden und weniger als 10 Prozent unserer Zuschauer ausmachen. Wir haben bereits Gespräche mit unseren Produktionspartnern darüber aufgenommen, welche Inhalte für die Zukunft sinnvoll sind und welche Shows Franchise-Potenzial haben."