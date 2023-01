Grünes Licht für vierte «Power Book II: Ghost»-Staffel

US-Fernsehen

Das riesige Franchise von «Power» geht mit einer zusätzlichen Runde weiter.

Ghost" hat eine vorzeitige Verlängerung für Staffel vier bei Starz erhalten. Die Ankündigung der Verlängerung kommt kurz vor der Premiere von Staffel drei, die am 17. März ausgestrahlt werden soll. Außerdem wird Michael Ealy in der vierten Staffel der Serie eine feste Rolle übernehmen. Die Produktion von Staffel vier läuft derzeit in New York."Das hochspannende Drama von «Power Book II: Ghost» findet weiterhin großen Anklang bei unseren Zuschauern und wir sind begeistert, die Produktion von Staffel 4 noch vor der Premiere von Staffel 3 zu beginnen", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Es ist klar, dass unsere Fans bereit sind, mehr von dieser explosiven Serie zu verschlingen, und wir freuen uns darauf, Michael in unserem unglaublichen Cast zu haben."Ealy stößt zur Besetzung als Detective Don Carter, beschrieben als "ein aufstrebender NYPD-Beamter, der auf dem besten Weg war, Polizeichef zu werden, bis seine Frau in einem Kreuzfeuer zwischen rivalisierenden Drogenbanden getötet wurde. Mit dem Vorsatz, die Straßen sicherer zu machen, tauschte Carter seine Krawatte gegen eine Kevlar-Weste ein und leitet nun eine Elite-Einsatzgruppe der NYPD, die konkrete Ergebnisse im Kampf gegen Drogengewalt erzielt. Während seine Errungenschaften eine bemerkenswerte öffentliche Anerkennung sind, kann nichts seine verlorene Liebe zurückbringen."