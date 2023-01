Quotencheck

Während der WM und über den Jahreswechsel sendete das ZDF sechs neue Folgen der Freitagabend-Serie. Wie lief es für die «Chefin» trotz sportlicher Konkurrenz?

Nach der Rekorddosis von elf Folgen in der elften Staffel drosselte das ZDF in die vergangenen beiden Staffeln den Umfang vonzunächst auf neun Folgen und nun sechs Episoden in den vergangenen Wochen. Die 13. Runde, in der Katharina Böhm die Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz spielt, musste dabei auch gegen die Fußball-WM antreten. Die Premiere der neuen Staffel erfolgte aber noch zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel in Katar. „Ockhams Messer“ sahen am 18. November 5,76 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei grandiosen 20,7 Prozent. Mit 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam das ZDF auf ordentliche 7,6 Prozent.Während England auf die USA traf, baute die ZDF-Serie ihre Reichweite massiv aus. 6,26 Millionen Zuschauer sorgten für 22,9 Prozent und stellten das WM-Spiel in den Schatten. Nur bei den Jüngeren sank das Ergebnis auf 0,38 Millionen und 6,8 Prozent. Nach einer Woche Pause, in der eine Wiederholung auf knapp über fünf Millionen Zuschauer kam, sorgte die Folge „Ein Hauch von Freiheit“ für 5,83 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 20,6 Prozent und entsprach dem Staffeltiefstwert. Bei den Jüngeren ging es zurück auf das Auftakt-Niveau von 0,49 Millionen und 7,7 Prozent.Am Tag vor Heiligabend interessierten sich 5,91 Millionen Zuschauer für „Das 5. Gebot“. Das 60-minütige Programm markierte eine relative Sehbeteiligung von 20,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,41 Millionen und 6,6 Prozent drin.Kurz vor dem Jahreswechsel zog «Die Chefin» spürbar an. „Mein Mord“ sicherte sich 6,52 Millionen Zuschauer, was einen neuem Staffelbestwert entsprach. Auch der Marktanteil von 23,0 Prozent bedeutete einen Rekord. Mit 0,45 Millionen Zuschauern reichte es zu ordentlichen 7,3 Prozent. Noch besser lief es zum Staffelfinale. „Höhenrausch“ generierte mit 0,48 Millionen Jüngeren den Staffelbestwert von 7,9 Prozent. Insgesamt wurden 6,19 Millionen Menschen und 21,4 Prozent gemessen.Die 13. Staffel markierte im Durchschnitt 6,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde auf 21,5 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten pro Folge 0,45 Millionen junge Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 7,3 Prozent entsprach.