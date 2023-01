«Disko 76»: UFA Fiction produziert neue High-End-Serie für RTL+

TV-News

Die Dreharbeiten der Serie über eine Zeit geprägt von Rebellion, Freiheitsdrang und Diskosound sind bereits abgeschlossen. Ein Sendetermin steht jedoch noch nicht fest.

Der Streamingdienst RTL+ hat neue Serienware angekündigt, deren Geschichte in Bochum der 70er-Jahre spielt und von der Diskowelle erzählt.wird sechs Folgen umfassen, deren Dreharbeiten kürzlich beendet wurden, wie RTL bestätigte. UFA Fiction produzierte die Serie in Deutschland und Ungarn. Die Idee zur Serie stammt von Benjamin Benedict, der auch als Produzent agiert. Ausführende Produzentin ist Sinah Swyter, als Junior Producerin zeichnet Alena Gößling verantwortlich. Executive Producer seitens RTL Deutschland ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel, Leiter Fiction RTL Deutschland.Headautorin Linda Brieda («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») schrieb gemeinsam mit Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack die Drehbücher. Die Regie übernahmen Florian Knittel und Lars Montag. RTL+ verspricht mit der Serie „ein schillerndes und pulsierendes Bild einer Zeit des radikalen Umbruchs und der unbändigen Lebenslust“. Denn 1976 schwappt die Diskowelle bis nach Bochum, wo überwältigender Freiheitsdrang auf spießige Konventionen trifft, Disko-Beat auf gediegenen Schlager, Glamour auf Kohlenstaub.Das Diskofieber grassiert auch bei Doro, gespielt von Luise Aschenbrenner («Brut»), und ihren Geschwistern, die mehr vom Leben wollen als den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen: Im Licht der Diskokugel können sie jung, rebellisch und wild sein, im Moment leben, die Nacht zum Tag machen, hochfliegen und tief stürzen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Jannik Schümann («Sisi»), Vanessa Loibl («Unsere Wunderbaren Jahre»), Jonas Holdenrieder («Schlafschafe»), Emma Drogunova («In Berlin wächst kein Orangenbaum»), Merlin Sandmeyer («Die Discounter») Julia Jendrossek («Freibad»), Farba Dieng («Toubab»), Jule Böwe («Tatort: Die Kalten und die Toten»), Aljoscha Stadelmann («Fabian oder Der Gang vor die Hunde»), Susanne Bredehöft («SOKO Leipzig»), Natalia Wörner («Die Diplomatin») und Jacob Matschenz («Babylon Berlin»). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.