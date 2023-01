Dies Profis tanzen in der 16. «Lets Dance» Staffel

TV-News

Auf Jens „Knossi“ Knossalla, Julia Beautx, Ali Güngörmüs und Co. warten 13 altbekannte Tanzstars sowie ein neues Gesicht.

Am 17. Februar startet mit der „großen Kennenlernshow“ die nunmehr 16. Staffel der RTL-Tanzshow. Nachdem der Kölner Sender vor einiger Zeit die prominenten Teilnehmer verkündet hatte, machte man am Dienstag auch das Feld der Profitänzer publik. Neben bekannten Namen hat sich unter die 14 Profis mit der Kölnerin Mariia Maksina auch ein neues Gesicht eingeschlichen. Die 25-Jährige wird erstmals an der Show teilnehmen.Nicht fehlen darf Vorjahressiegerin Kathrin Menzinger, die mit René Casselly die vergangene Staffel gewann. Zum Dauerbrenner avanciert derweil Christian Polanc, der zum 15. Mal dabei sein wird. Isabel Edvardsson und Massimo Sinató nehmen zum jeweils 13. Mal teil. Wie Menzinger neunmal dabei sein wird Ekaterina Leonova, während Vadim Garbuzov zum siebten Mal das Tanzbein schwingt. Das Tanzpaar Valentin und Renata Lusin sind zum sechsten Mal mit von der Partie, ebenso wie Christina Luft. Andrzej Cibis darf zum fünften Mal über das Parkett fegen, Patricija Ionel nimmt zum dritten Mal teil und Alexandru Ionel sowie Zsolt Sándor Cseke präsentieren sich dem Publikum zu jeweils zweiten Mal.Mit wem die Profis ein Tanzpaar bilden werden, entscheidet sich am 17. Februar. Zur Auswahl stehen Jens Knossalla, Younes Zarou, Philipp Boy, Michael "Mimi" Kraus, Abdelkarim, Ali Güngörmüs, Timon Krause, Chryssanthi Kavazi, Sharon Battiste, Alex Mariah Peter, Sally Özcan, Julia Beautx, Natalia Yegorova und Anna Ermakova. Sie stellen sich Woche für Woche der Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Die Moderation übernehmen wie gewohnt Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.