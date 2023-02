«Hartz und herzlich» läuft weiterhin gut

Quotennews

Auch die zweite Folge von «Music Drive In» riss natürlich keine Bäume aus.

Die in Grünwald ansässige Fernsehstation RTLZWEI setzt auch weiterhin auf. In dieser Ausgabe will Dieters älteste Tochter Denise nach acht Jahren Rheinland einen Neustart in ihrer alten Heimat wagen. Dieters Kumpel hat der 26-Jährige eine neue Wohnung vermittelt. Ob das Unterfangen gut lief, sahen die Zuschauer um 20.15 Uhr. Die einstündige Sendung, die von UFA Show & Factual kommt, erzielte 0,85 Millionen und 3,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden mit 0,26 Millionen nur mäßige 4,3 Prozent eingefahren., dieses Mal aus Eberswalde, beschäftigte sich mit Norman und Kathleen. 0,84 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein und sorgten somit für sehr gute 3,8 Prozent. Beim jungen Publikum standen 0,31 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde dieses Mal guten 6,3 Prozent beziffert. Zwischen 23.15 und 01.10 Uhr wurdewiederholt. Die Geschichte drehte sich um Obdachlose auf Mallorca. 0,40 Millionen blieben wach, wovon 0,14 Millionen junge Menschen waren. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 7,0 Prozent.Im Drive-In von Loona, Guildo Horn und Prince Damien bekommen die Fernsehzuschauer keine Burger und Fritten serviert, sondern müssen mit ihren musikalischen Fähigkeiten überzeugen. Schon zum Start am Montag war das Format kein Burner, die zweite Folge sahen nun 0,14 Millionen (0,9 Prozent). Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verbuchte man nur 0,04 Millionen, das bedeutete 1,3 Prozent Marktanteil.