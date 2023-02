«Dünentod» startet hervorragend

Quotennews

Der «Lehrer» kehrte am Dienstagabend mit neuen Folgen zurück. Allerdings als Mitarbeiter der Kripo Wilhelmshaven.

Eine Analyse von Quotenmeter zeigt: Das Erste punktete vor allem mit Kriminalfilmen am Donnerstag, die in ländlichen Regionen spielen. Nun schnappte man sich «Der Lehrer»-Darsteller Hendrik Duryn und machte ihn zum Hauptdarsteller von. Die erste Folge hört auf den Namen „Das Grab am Strand“ und erzählt die Geschichte von einer jungen Frau, die nach einer Partynacht vermisst wird.Neben Duryn gehörten auch Pia-Micaela Barucki und Yasemin Cetinkaya zum Ensemble der Filmreihe, die zum Start auf 3,52 Millionen Fernsehzuschauer kam. Das Werk von Kai-Uwe Hasenheit und Jan Cronauer sicherte sich sehr gute 13,0 Prozent Marktanteil. In Köln konnte man sich über 0,62 Millionen Umworbene freuen, die zu einem Marktanteil von 10,4 Prozent führte.Jan Hofer und seinerreichten 1,83 Millionen Fernsehzuschauer und neun Prozent, ohne «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» sinken die Werte wieder. Bei den Umworbenen waren 0,52 Millionen dabei, die Marktanteile beliefen sich auf gute 11,1 Prozent.beschäftigte sich mit Themen wie Wohnen und Reisen. 1,20 Millionen Zuschauer sahen zu und sorgten für 8,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,36 Millionen auf der Uhr, die 11,8 Prozent brachten.