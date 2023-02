Quotencheck

Das Erste strahlte binnen acht Tagen eine neue Miniserie aus.

Am Dienstag, den 17. Januar 2023, wurden die Fans von «In aller Freundschaft» auf eine harte Probe gestellt, denn Das Erste programmierte sieben Tage zuvor zwei Reruns. Jetzt mussten die Zuschauer der ostdeutschen Serie noch einmal zwei Wochen ausharren, ehe das große Jubiläum anstand. Stattdessen ging «Bonn – Alte Freunde, neue Feinde», eine Produktion von Odeon Fiction, mit einer Doppelfolge auf Sendung.Die Serie von Claudia Garde mit Mercedes Müller, Max Riemelt, Sebastian Blomberg, Jürgen Maurer und Martin Wuttke startete mit 4,03 Millionen Fernsehzuschauern, der Marktanteil belief sich auf starke 14,3 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern fiel das Ergebnis überschaubar aus, da sich nur 0,39 Millionen für den Stoff interessierten. Der eingefahrene Marktanteil belief sich auf sechseinhalb Prozent.Sechs Prozent schnappte sich die Ausgabe, die im Anschluss ausgestrahlt wurde. 0,35 Millionen junge Menschen wurden von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) gemessen. Insgesamt schalteten nur noch 3,91 Millionen Zuschauer ein, sodass die Fernsehserienur noch auf 3,91 Millionen Fernsehzuschauer kam.Nur einmal schlafen, dann wurde die historische Fernsehserie fortgesetzt. Am Mittwoch um 20.15 Uhr waren 3,42 Millionen Menschen mit von der Partie, der Marktanteil sank auf 12,2 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die Produktion des Westdeutschen Rundfunks auf 0,37 Millionen und 5,9 Prozent. Mit der zweiten Ausgabe an diesem Abend ging das Interesse der Bevölkerung an der Miniserie weiter zurück. Es entschieden sich nur noch 3,18 Millionen Menschen für das Format, das sich 11,6 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen standen 0,34 Millionen zu Buche, sodass 5,4 Prozent zustande kamen.Nun mussten die Zuschauer knapp sechs Tage auf die neuen Ausgaben warten. Die letzten zwei Episoden von «Bonn – Alte Freunde, neue Feinde» gingen am Dienstag, den 24. Januar, um 20.15 Uhr weiter. 2,52 und 2,50 Millionen Menschen kehrten zur Serie zurück, die Marktanteile fielen mit 8,9 und 9,1 Prozent recht mau aus. Bei den jungen Fernsehzuschauern blieb das Interesse auf einem ähnlichen Niveau, denn es waren 0,34 und 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Das Erste konnte sich über 5,3 und 4,4 Prozent halbwegs freuen.«Bonn – Alte Freunde, neue Feinde» schnappte sich im Durchschnitt 3,26 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 11,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,34 Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 5,6 Prozent. Die Nachtwiederholung erreichten 0,21 Millionen und 4,6 Prozent, 0,03 Millionen junge Erwachsene standen für 2,6 Prozent.