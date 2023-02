Warner Bros. schließt mit Roku und Tubi Verträge ab

US-Fernsehen

Die Inhalte von zahlreichen Warner-Bros.-Projekten werden bei FAST-Kanälen ausgeschlachtet.

Roku und Tubi von Fox Corp. werden einen großen Batzen kostenloser, werbeunterstützter Inhalte von Warner Bros. Discovery auf ihre Streaming-Plattformen bringen. Die beiden Unternehmen sind die ersten beiden Partner für die neuen kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Kanäle (FAST) von WBD. Die Vereinbarungen kamen zustande, nachdem Warner Bros. Discovery im Dezember angekündigt hatte, mehrere Serien von HBO Max zu entfernen – darunter «Westworld», «The Nevers», «Raised by Wolves», «FBoy Island», «Legendary», «Finding Magic Mike», «Head of the Class» und «The Time Traveler's Wife» –, um sie an dritte FAST-Partner zu lizenzieren.Der Chef von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, erklärte Analysten im November, dass das Unternehmen mit seinen eigenen FAST-Angeboten im Jahr 2023 das untere Ende des Streaming-Marktes "aggressiv angreifen" werde. "Als Unternehmen mit der größten Film- und TV-Bibliothek der Branche haben wir die einmalige Gelegenheit, unseren adressierbaren Markt zu vergrößern und einen echten Mehrwert zu schaffen, und wir wollen schnell handeln", so Zaslav.Auf Tubi sind die Inhalte bereits am Mittwoch (1. Februar) gestartet. Tubi wird drei neue kuratierte FAST-Kanäle starten – WB TV Reality, WB TV Series und WB TV Family. Auf dem Roku Channel werden die FAST-Kanäle von WBD im Frühjahr 2023 beginnen und Titel aus dem gesamten Portfolio des Medienunternehmens zeigen. Darüber hinaus wird der Roku Channel rund 2.000 Stunden On-Demand-Inhalte mit Hunderten von TV-Serien und Filmen von Warner Bros. Discovery enthalten. Diese Inhalte werden von HBO, HBO Max Discovery Channel , HGTV, Food Network, TLC, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television und anderen Anbietern stammen.