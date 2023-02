HBO Max cancelt «Pennyworth»

US-Fernsehen

Das nächste Opfer der Sparmaßnahmen wurde gefunden. Außerdem passt das Format nicht zum neuen DC-Universe.

wurde bei HBO Max nach drei Staffeln abgesetzt. Die dritte Staffel, die offiziell den Titel «Pennyworth: The Origin of Batman's Butler» trug, war die erste Staffel der Serie, die auf HBO Max ausgestrahlt wurde. Die Serie lief ursprünglich 2019 auf Epix an, wobei Staffel zwei in zwei Teilen 2020 und 2021 auf diesem Sender ausgestrahlt wurde. Die dritte Runde startete im Oktober 2022 auf HBO Max."Während HBO Max «Pennyworth: The Origin of Batman's Butler» nicht mit einer weiteren Staffel fortsetzen wird, sind wir dem Schöpfer Bruno Heller und den ausführenden Produzenten Matthew Patnick, Danny Cannon und John Stephens zusammen mit Warner Bros. Television sehr dankbar für ihre brillante, einzigartige und fesselnde Darstellung der Herkunft von Alfred Pennyworth, einer der ikonischsten Figuren in der Welt von Batman", sagte ein Sprecher von HBO Max in einer Stellungnahme. "Eine unglaubliche Mischung aus Action, Drama und Humor, für drei Staffeln, «Pennyworth: The Origin of Batman's Butler» die Fans auf eine atemberaubende Reise in Alfreds exzentrische Welt und die Anfänge der modernen Superhelden und Superschurken mitgenommen.""Pennyworth" basierte auf DC-Charakteren, die von Bob Kane und Bill Finger geschaffen wurden. Bruno Heller und Danny Cannon entwickelten die Serie für das Fernsehen und fungierten zusammen mit Matthew Patnick und John Stephens als ausführende Produzenten. Warner Bros. Television ist das Studio.