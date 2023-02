«Prison Tapes»: RTL+ lässt Songs hinter Gittern produzieren

TV-News

Eko Fresh, Veysel, Nimo und Olexesh sollen jungen Häftlingen eine zweite Chance geben.

Gangster-Rap neu definieren möchte der Streamingdienst RTL+ ab dem 2. März, dann erscheint das vierteilige Format. Darin widmen sich die Deutsch-Rap-Stars Veysel, Eko Fresh, Nimo und Olexesh in jeweils abgeschlossenen Folgen jungen Häftlingen, um ihnen über den musikalischen Weg eine zweite Chance zu geben. Sie produzieren gemeinsam hinter Gittern einen professionellen Song und geben den "Nummern" wieder ein Gesicht. Mit Hilfe der Musik sollen die Häftlinge echte Wertschätzung erfahren, neue Perspektiven erkennen und sehr persönliche Einblicke geben, warum sie bereits in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten sind.Gedreht wurde im geschlossenen Vollzug , der JVA Hamm, der JVA Remscheidund der JVA Siegburg im offenen Vollzug der JVA Bielefeld-Senne. Alle vier Künstler haben einen persönlichen Bezug zum Thema. So wurde Veysel, der mit der Single „Kleiner Cabrón“ Platin-Status erreichte, im August 2009 nach einer Streitsituation mit tödlichem Ausgang wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Wegen guter Führung wurde er früher aus der JVA Bochum entlassen.«Prison Tapes» ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment. Redaktionell verantwortlich ist Milu Perez als Executive Producer unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner.Derweil läuft ab dem 1. März auch die True-Crime-Seriebei RTL+ an. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten rund um den Tod des 18-jährigen Conrad Roy III. Im Fadenkreuz der Ermittler steht Conrads Freundin Michelle Carter, verkörpert von Elle Fannings, die während Conrads vermeintlichen Selbstmordes im Juli 2014 mit ihm telefonierte. Der Verdacht verhärtet sich, als zwielichtige SMS-Nachrichten von ihr auf Conrads Smartphone auftauchen, in denen sie ihn zum Suizid auffordert. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Frage, ob es wirklich Michelle war, die ihn in den Tod trieb.