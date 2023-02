«Frasier»-Revival wird Freitag aufgezeichnet

US-Fernsehen

James Burrows führt bei der ersten Folge Regie.

Die-Fortsetzung wird dorthin zurückkehren, wo alles begann: Boston. Diese Stadt war natürlich der Schauplatz von «Cheers», der Serie, in der die Figur des Frasier Crane, gespielt von Kelsey Grammer, 1984 erstmals vorgestellt wurde. Das NBC-Spin-off «Frasier» verlegte die Figur nach Seattle; im Finale entschied sich Frasier kurzerhand, nach Chicago zu fliegen, um einer neuen Liebe hinterherzujagen, anstatt nach San Francisco zu gehen, wo ein neuer Fernsehjob auf ihn wartete.Doch wie Paramount+ am Mittwochmorgen bestätigte, wird die neue Version von «Frasier» der Figur "im nächsten Kapitel seines Lebens folgen, wenn er nach Boston, Massachusetts, zurückkehrt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, neue Beziehungen zu knüpfen und den einen oder anderen alten Traum endlich zu erfüllen."Die erste Folge soll diesen Freitag vor einem Live-Publikum in Los Angeles aufgezeichnet werden. TV-Regielegende James Burrows wird bei den ersten beiden Episoden der neuen Serie Regie führen. Burrows ist auch in der DNA der Serie verankert: Er ist einer der Mitschöpfer, ausführenden Produzenten und Regisseure von «Cheers» und führte auch beim ursprünglichen «Frasier»-Pilotfilm "The Good Son" im Jahr 1993 Regie. Weitere Regie-Credits sammelte er in den ersten Staffeln der Serie.