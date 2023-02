«Terminal List» geht weiter

US-Fernsehen

Amazon will auch eine Prequel-Serie mit Taylor Kitsch.

Amazon hatmit Chris Pratt in der Hauptrolle für die zweite Staffel verlängert. Darüber hinaus bereitet der Streamer eine Prequel-Serie vor, die sich auf Taylor Kitschs Charakter in der Originalserie konzentrieren wird. Weitere Informationen hält Amazon unter Verschluss.«The Terminal List» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jack Carr. Pratt spielt in der Serie die Rolle von James Reece, einem Navy SEAL, dessen gesamter Zug während einer riskanten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Als James nach Hause zurückkehrt, erlebt er widersprüchliche Erinnerungen an das Ereignis und stellt seine eigene Schuld in Frage. Als neue Beweise ans Licht kommen, erkennt er, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten und ihn und die Menschen, die er liebt, in Gefahr bringen."David DiGilio adaptierte das Buch für das Fernsehen und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Pratt ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Carr ist zusammen mit Jon Schumacher, Antoine Fuqua und Daniel Shattuck ausführender Produzent. Fuqua führte auch bei der Pilotfolge der Serie Regie. "The Terminal List" wird von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television produziert.