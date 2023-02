NBC beendet «The Blacklist»

US-Fernsehen

Mit dem Ende der zehnten Staffel kommt das Format auf den Fernsehfriedhof.

Die Serienähert sich dem Ende ihrer zehnjährigen Ausstrahlung bei NBC. Die bevorstehende zehnte Staffel der Dramaserie, die die 200. Episode enthalten wird, wird die letzte sein. In Staffel zehn, die am 26. Februar Premiere feiert, sieht sich Raymond Reddington (James Spader) einer beispiellosen Gefahr ausgesetzt. Als Reddingtons verdeckte Rolle als FBI-Informant aufgedeckt wird, verbünden sich ehemalige Blacklister in ihrem tödlichen Verlangen nach Rache gegen ihn und stellen Red und die FBI-Taskforce auf eine nie dagewesene Probe.Die Premiere von «The Blacklist» fand im September 2013 statt. Spader spielt die Hauptrolle neben Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq, Anya Banerjee und Harry Lennix. Zu den ausführenden Produzenten gehören Serienschöpfer Jon Bokenkamp, Showrunner John Eisendrath, John Davis und John Fox von Davis Entertainment, Spader, Lukas Reiter, Laura A. Benson, Daniel Cerone, Sean Hennen, Allison Glock-Cooper und T Cooper. Sony Pictures Television Studios und Universal Television produzieren.„Es kommt nicht oft vor, dass eine Serie so viel Anklang beim Publikum findet, dass sie zehn Staffeln lang ausgestrahlt wird, aber «The Blacklist» erwies sich als eine perfekte Kombination aus hochtalentierten Produzenten, hervorragenden Autoren, einer Besetzung, die immer Höchstleistungen erbrachte, und einer Crew, die sich immer der Situation gewachsen zeigte", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Ein riesiges Dankeschön an unsere Partner bei Sony, an alle, die in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen haben, dass diese Serie ein fester Bestandteil der Geschichte von NBC ist, und natürlich ein besonderes Lob an James Spader, dessen Leistung nach wie vor spektakulär ist."