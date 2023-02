Nächster München-«Tatort» mit Joshua Kimmich besetzt

TV-News

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl übernehmen im März ihre gewohnten Rollen als Ermittlerduo Ivo Batic und Franz Leitmayer.

Seit 1991 stehen die Schauspieler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec in ihren Rollen als Ivo Batic und Franz Leitmayr vor den Kameras des Bayerischen Rundfunks (BR) für denaus München. Am 12. März läuft dann der nunmehr 91. Fall, der den Namen „Hackl“ trägt und von Katharina Bischof inszeniert wurde. Wie der BR nun bestätigte, ist in dem Film unter anderem auch ein eher ungewöhnlicher Gaststar zu sehen. Der Fußball-Profi und deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich wird einen Gastauftritt haben., der den Fitnesstrainer Kenny im Fitnessstudio verkörpern wird.Die Geschichte, geschrieben von Dagmar Gabler, erzählt von Adam Moser, der nachts tödlich mit seinem Motorrad verunglückte. Doch der Todesfall wirft Fragen auf und führt schließlich die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr ins Münchner Hasenbergl. Hier lebte der Tote mit seiner Freundin in einem kleinen Bungalow inmitten der anonymen Hochhäuser des Viertels. Im Nachbarhaus wohnt der alte Hackl (Klaußner), ein stadtbekannter Störenfried, dessen Wutpotential nicht nur bei der Münchner Polizei berüchtigt ist: Hatte er auch etwas gegen Adam? Genug, dass er sterben musste? Der alte Grantler macht es der Obrigkeit wie immer schwer und entzieht sich gewaltvoll dem Vollzug. Die Stimmung zwischen Franz und Ivo ist auf dem Tiefpunkt, während eine großangelegte Suchaktion nach Hackl startet. Hinter den kalten, hohen Fassaden scheint sich mehr zu verbergen: eine Welt voller Frust, Enge und Neid.Neben Nemec und Wachtveitl spielen in weiteren Rollen unter anderem Ferdinand Hofer, Burghart Klaußner, Robert Joseph Bartl, Carolin Conrad, Hanna Scheibe, Lorenzo Germeno, Ulrike Willenbacher und Berivan Kaya. Produziert wurde «Tatort: Hackl» von Tellux Film, als Produzenten agierten Martin Choroba und Philipp Schall. Ausführende Produzentin war Eva Gerstenberg.