Gute Zahlen: «Night Court» geht weiter

US-Fernsehen

Sehr früh bestätigte NBC eine Fortsetzung des Reboots.

Nach nur vier ausgestrahlten Episoden wurdebereits für eine zweite Staffel bei NBC verlängert. Das Format ist eine Neuauflage der gleichnamigen Serie, die von 1984 bis 1992 auf NBC lief und in der Harry Anderson die Hauptrolle des Harry T. Stone spielte, eines jungen Richters, der die Nachtschicht an einem Gericht in Manhattan übernimmt.In der Neuauflage verkörpert Melissa Rauch die Tochter des verstorbenen Stone, Abby, eine unverbesserliche Optimistin. Sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters und versucht, Ordnung in das Team von Sonderlingen und Zynikern zu bringen, allen voran den ehemaligen Staatsanwalt Dan Fielding (Larroquette, der seine Rolle aus der Originalserie wieder aufnimmt). India de Beaufort, Kapil Talwalkar und Lacretta spielen ebenfalls mit."Es ist sehr erfreulich, dass die Zuschauer auf eine Serie reagieren und zu ihr zurückkehren, für die sie so große Sympathien hegen. Außerdem ist es ein Beweis dafür, dass das Fernsehen nach wie vor ein wichtiger Faktor für das Gemeinschaftserlebnis ist", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Ein großes Dankeschön an unsere Studiopartner, eine wunderbare Besetzung, unglaublich talentierte Autoren und Produzenten und eine Crew, die einen Gerichtssaal in Lower Manhattan in eine echte Familie verwandelt hat." Laut NBC haben bis zu 25 Millionen Menschen im Fernsehen und im Stream die Serie bisher gesehen.