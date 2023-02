«Never Let Me Go» steckt in der Produktionshölle

US-Fernsehen

Für das neue FX-Format gibt es wohl keine guten Nachrichten.

FX wird seine Serienadaption vonnicht mehr weiterführen. Die Serie wurde ursprünglich im Oktober von FX als Serie aufgenommen und sollte exklusiv auf Hulu ausgestrahlt werden. Ursprünglich war berichtet worden, dass sich die Serie bei FX im Mai 2022 in der Entwicklung befand. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, hatte die Produktion noch nicht begonnen, bevor die Entscheidung getroffen wurde, die Serie abzusetzen.Die Dramaserie wurde von Kazuo Ishiguros gleichnamigem Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 2005 inspiriert, der 2010 verfilmt wurde. Der Film wurde von Alex Garland geschrieben, von Mark Romanek inszeniert und von Andrew Macdonald und Allon Reich produziert. Die neue Serie sollte von DNA Productions mit FX Productions und Searchlight Television produziert werden. Melissa Iqbal schrieb den Pilotfilm und wäre als Showrunnerin tätig gewesen.In der Beschreibung der Serie heißt es: "Thora (Viola Prettejohn), ein rebellischer Teenager-Klon, der aus dem Internat flieht, in dem sie und ihre Mitklone vor der Gesellschaft versteckt gehalten werden. Als sie beginnt, undercover in der Außenwelt zu leben, setzt sie unwissentlich Ereignisse in Gang, die eine Revolution auslösen und die Grenzen dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, ausloten werden."