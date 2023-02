Amazon übertrifft die Erwartungen

Wirtschaft

Genaue Zahlen über Prime Video veröffentlichte Amazon nicht. Allerdings haben über 100 Millionen Menschen «Der Herr der Ringe» gesehen.

Das Online-Warenhaus Amazon hat im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 149,2 Milliarden US-Dollar gemacht, damit verzeichnete man ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten waren allerdings enttäuscht, dass der Nettogewinn nur 278 Millionen US-Dollar betrug. Im Vorjahreszeitraum wurden noch 14,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. In diesem Quartal verbuchte man 2,3 Milliarden US-Dollar an Abschreibungen an der Beteiligung von Rivian und 2,7 Milliarden US-Dollar an einmaligen Zahlungen wie Abfindungen.Amazons Werbeeinnahmen stiegen im Jahresendquartal um 19 Prozent und erreichten einen Rekordwert von 11,6 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum. AWS, die Cloud-Services-Sparte des Unternehmens, verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg um 29 Prozent auf 80,1 Milliarden, und das Betriebsergebnis stieg um 23 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar.An der Prime-Video-Front brüstete sich Amazon damit, dass die erste Staffel vonmit mehr als 100 Millionen Zuschauern und mehr als 24 Milliarden gestreamten Minuten die meistgesehene Originalserie weltweit war. Die erste Staffel der teuren Fantasyserie – mit einem geschätzten Produktionsbudget von 450 Millionen Dollar – hat laut Amazon auch weltweit mehr Prime-Anmeldungen während des Startfensters ausgelöst als alle vorherigen Prime-Video-Inhalte.