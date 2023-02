AppleTV+-Abonnenten steigen

Wirtschaft

Das Unternehmen Apple hat im letzten Quartal fünf Prozent weniger verdient.

Apple hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. Aufgrund von Produktionsschwierigkeiten konnte man zeitweise deutlich weniger iPhones herstellen. Aus diesem Grund ist er Umsatz um fünf Prozent gesunken. Insgesamt meldete der Tech-Riese einen Umsatz von 117,2 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 30 Milliarden US-Dollar (-13 Prozent).Derweil verzeichnete Apples Dienstleistungssegment einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar – ein Quartalsrekord –, aber das Wachstum verlangsamte sich im Berichtszeitraum auf einen Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu diesem Segment gehören der App Store, Apple Pay und Abonnementdienste wie Apple TV+ , Apple Music und iCloud."Wir sind stolz darauf, unser bestes Produkt- und Serviceangebot aller Zeiten zu haben, und wie immer konzentrieren wir uns auf die Langfristigkeit und orientieren uns bei allem, was wir tun, an unseren Werten", sagte Apple-CEO Tim Cook bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. "Im Dezemberquartal haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht und freuen uns, dass wir nun mehr als zwei Milliarden aktive Geräte in unserer wachsenden installierten Basis haben."