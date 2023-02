discovery+ führt «Naked Attraction» fort

TV-News

Zuletzt war das Datingformat der nackten Tatsachen bei RTLZWEI beheimatet, nun produziert der Discovery-Streamingdienst neue Folgen – mit Julian F.M. Stoeckel.

discovery+ hat sich etwas überraschend die Rechte an der Dating-Showgesichert, die zuletzt im Programm von RTLZWEI beheimatet war und dort zwischen 2017 und 2020 auf insgesamt vier Staffeln kam. Zuletzt zeigte der Münchner Sender neben Wiederholungen auch das britische Original. Nun wagt der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery einen neuen Aufschlag des vielfach adaptierten Formats und sorgt mit Julian F.M. Stoeckel für ein Novum.Stoeckel soll als Moderator durch die Sendung führen und ist der erste männliche Host der Channel-4-Sendung. „Heiße Singles, aufregende Geschichten, tolle Begegnungen und vielleicht die große Liebe – ich freue mich wahnsinnig, der neue Moderator von «Naked Attraction» auf discovery+ zu sein! Ich stehe in den Startlöchern und bin gespannt auf euch!“, wird Stoeckel in einer Mitteilung zitiert.Wie der Titel schon sagt, präsentieren sich die Singles ihrem potenziellen Partner nackt. Die fünf Kandidaten sind dabei zunächst in bunten Milchglas-Boxen nur durch ihre Silhouette zu erkennen. Von Runde pro Runde öffnen sich dann die Boxen ein Stück mehr. Nach jeder Runde muss ein Kandidat gehen. Zwei nackte Date-Anwärter ziehen ins Finale ein, in dem auch der auswählende Single seine Hüllen fallen lässt. Anschließend fällt die finale Entscheidung für das Date. Danach entscheiden die Liebeswilligen, ob es ein Wiedersehen gibt oder nicht.„«Naked Attraction» ist bei unseren d+ Kollegen im europäischen Raum bereits ein voller Erfolg und wir freuen uns sehr, das Format in diesem Jahr auch zu discovery+ nach Deutschland zu holen und die Sendung angelehnt an das englische Original mit jeder Menge Humor und Augenzwinkern auf etwas andere Art zu erzählen”, erklärt Marion Rathmann, VP Programming bei Warner Bros. Discovery Deutschland und fügt an: „Dating auf eine außergewöhnliche, aufregende und zugleich behutsame und positive Art zu zeigen, ist uns wichtig. Mit Julian F.M. Stoeckel haben wir für die Sendung genau den richtigen Moderator gefunden, der sich der Thematik mit viel Einfühlungsvermögen, Witz und Charme annimmt.“ In Deutschland übernimmt Tower Productions die Produktion. Als Producer seitens Warner Bros. Discovery ist Georg Schierl für das Format verantwortlich. Aktuell läuft die Bewerbungsphase für interessierte Singles.