VOX lichtet das Leben von Großfamilien ab

Der Fernsehsender hat die Produktion der Doku-Soap «Full House – Familie XXL» angekündigt, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll.

VOX hat durch Formate wie «Goodbye Deutschland!» oder «Ab ins Beet!» zahlreiche TV-Persönlichkeiten berühmt gemacht, nun lichtet man weitere Otto-Normalverbraucher ab. Statt um Auswandererfamilien oder Hobby-Gärtner handelt es sich nun aber um Großfamilien. Mit der neuen Doku-Soapmöchte man Familien mit fünf bis acht Kindern begleiten, denn extragroße Familie bedeuteten auch oft extragroße Herausforderungen, wie die Ankündigung des Senders verlauten lässt.Das Format ist bei den „kleinen und großen Abenteuern“ dabei, die das Leben für die kinderreichen Familien bereithält und zeigt, wie sie ihren Alltag meistern. Natürlich darf bei VOX auch die Liebe und Geborgenheit nicht fehlen. Die Kameras begleiten die Protagonisten bei alltäglichen Challenges über aufregende Urlaubsreisen bis hin zu schwierigen Phasen, in denen alle zusammenhalten müssen.«Full House» wird von Filmpool produziert, und soll noch in diesem Jahr bei VOX ausgestrahlt werden. Über einen Zeitraum oder den genauen Sendeplatz hüllte sich der Kölner Sender aber in Schweigen.