«Hit-Monkey» geht in die zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Animationsserie von Marvel wird mit neuen Episoden zurückkommen.

Die Animations-Seriewurde für eine zweite Staffel bei Hulu verlängert hat. Die Verlängerung erfolgt mehr als ein Jahr nach der ursprünglichen Ausstrahlung der Serie im November 2021. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Marvel-Comics-Figur und handelt von einem japanischen Schneeaffen, dessen gesamter Stamm abgeschlachtet wird. Daraufhin tut er sich mit dem Geist des amerikanischen Attentäters Bryce zusammen, um sich an den Yakuza zu rächen, die ihnen beiden Unrecht getan haben.Die neue Staffel wird Hit-Monkey und Bryce auf ihrer Reise von Japan nach New York City begleiten. Fred Tatasciore spricht Hit-Monkey. Zum Rest der wiederkehrenden Sprecher gehören Olivia Munn als Akiko Yokohama, Jason Sudeikis als Bryce und Ally Maki als Haruka. Darüber hinaus wird Leslie Jones in Staffel zwei in einer noch nicht genannten Rolle zu sehen sein.Die Serie wurde von Josh Gordon und Will Speck mitentwickelt, die auch als ausführende Produzenten fungieren. 20th Television Animation fungiert als Studio hinter der Serie. «Hit-Monkey» war ursprünglich eine von vier Marvel-Zeichentrickserien für Erwachsene, die von Jeph Loebs inzwischen aufgelöster Marvel Television-Einheit bei Hulu eingerichtet wurden.