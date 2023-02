Bushido-Fans bleiben treu

Quotennews

Im Anschluss enttäuschte die «stern TV»-Dokumentation zum Thema Prostitution.

Peter Rossberg und Lisa Hafemann inszenierten auch die vierte Ausgabe von. Die Reality-Show, in der das Paar samt Nachwuchs der Größe einer halben Fußballmannschaft nach Dubai auswanderte, holte in den vergangenen Wochen recht solide Werte und überzeugte vor allem bei den Umworbenen.In der jüngsten Ausgabe wollten Anna-Maria und ihr Gatte ein zweites Mal heiraten. Wie der Rapper extra eine Wedding-Planerin aus Berlin einfliegen ließ, verfolgten 1,21 Millionen Fernsehzuschauer. Dann folgte eine Reise durch weitere Städte, was zu 4,5 Prozent Marktanteil führte. Die Episode, die bis 22.15 Uhr andauerte, zeigte auch das Weihnachtsfest 2022. 0,60 Millionen junge Menschen bescherten RTL 10,5 Prozent Marktanteil.sendete vor 0,83 Millionen Fernsehzuschauer, mit 0,34 Millionen Werberelevanten verbuchte der Sender 7,7 Prozent Marktanteil. Die Reportageerreichte 0,66 Millionen Menschen, die Wiederholung vom 21. Juli 2022, brachte 0,21 Millionen junge Leute und sicherte sich einen Marktanteil von 6,8 Prozent.Nach dem «Nachtjournal» (0,55 Millionen) setzte RTL auf. Die knapp 20-minütige Sendung, in der Christof Lang mit dem Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz redete, erzielte 0,38 Millionen und 5,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,12 Millionen und 7,0 Prozent ermittelt.