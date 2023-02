General Motors will Elektrofahrzeuge bei Netflix bewerben

Vermischtes

Der Automobilhersteller hat einen Vertrag unterzeichnet, dass die Fahrzeuge dort als Produktionshilfe eingesetzt werden.

General Motors und Netflix wollen den Super Bowl nutzen, um die Verbraucher zu einem neuen Produkt zu bewegen. Der Automobilriese und der Streaming-Big-Player haben sich für einen witzigen Super-Bowl-Werbespot mit dem Komiker Will Ferrell zusammengetan, der eine neue Marketingvereinbarung der beiden Unternehmen ankurbeln soll, die neue GM-Elektrofahrzeuge – und möglicherweise auch die anderer Hersteller – in beliebten Netflix-Serien wie «Love Is Blind», «Queer Eye» und «Unstable» zeigt."Je mehr wir Elektrofahrzeuge in dieser Art von Serien sehen, desto schneller gewöhnt sich jeder an sie", sagte Deborah Wahl, General Motors' Chief Marketing Officer, in einer Präsentation am Mittwoch. GM hat sich mit Verweis auf die Anforderungen, die ein sich verschlechterndes globales Klima an die Automobilindustrie stellt, deutlich zu den neuen Fahrzeugen bekannt. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2025 30 neue Elektromodelle zu entwickeln, und hat in den letzten zwei Jahren mit hochkarätigen Super-Bowl-Werbespots für die Öffentlichkeit geworben.Netflix hat sich bereits verpflichtet, im Jahr 2022 mindestens ein Elektrofahrzeug in jede Serie oder jeden Film zu integrieren, der direkt von Netflix produziert wird, sagt Marian Lee, Chief Marketing Officer des Streaminganbieters. "GM bezahlt Netflix nicht dafür, seine Fahrzeuge in Netflix-Shows zu zeigen", sagt Lee. "Dies ist der Beginn einer wirklich organischen Partnerschaft, in der sich beide Unternehmen für eine nachhaltige Zukunft engagieren, es handelt sich also nicht um Produktplatzierung."