Sympatico startet asiatische Produktionen

International

Das neue malaysisch-britische Unternehmen möchte Fernsehformate und Kinostreifen umsetzen.

Sympatico, eine Produktionspartnerschaft zwischen dem britischen Unternehmen Argo Films und dem malaysischen Unternehmen Double Vision, plant eine Reihe von Film- und Fernsehproduktionen, die nach eigenen Angaben authentisch asiatisch sein sollen."Allzu oft wurde Südostasien auf dem Bildschirm in einem Stilmix dargestellt, wobei zum Beispiel die ikonischen Aufnahmen der Zwillingstürme von Kuala Lumpur bald einem Schauplatz weichen, der an Vietnam erinnert, gemischt mit Hongkong über Vancouver", so Min Lim, Produktionsleiter bei Double Vision und Partner von Sympatico. Das neue Unternehmen startet mit sechs Projekten in aktiver Entwicklung, darunter zwei, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in Produktion gehen werden."Strategisch gesehen ist Südostasien sicherlich eine Region, die man im Auge behalten sollte und die gut positioniert ist, um das 'nächste große Ding' hervorzubringen. Gebiete wie Malaysia verfügen nicht nur über eine einzigartige Kultur, Menschen und Orte, sondern auch über einen fleißigen und qualifizierten Produktionssektor und einen äußerst wettbewerbsfähigen Anreiz für Film- und Fernsehproduktionen", so Johns in einer Erklärung.