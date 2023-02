DAZN bietet auch Pay-per-View-Option an

TV-News

DAZN möchte durch die Kooperation mit OneFootball mehr auf die jüngere Generation eingehen und bietet künftig Fußballspiele aus Frankreich und Italien zur einmaligen Zahlung an.

DAZN hat mit OneFootball eine neue Kooperation beschlossen, die eine Pay-per-View-Option ausgewählter Spiele umfasst. Die Option beinhaltet vorerst die höchste Fußballliga aus Frankreich (Ligue 1) und Italien (Serie A), weitere Ligen und Wettbewerbe sollen folgen. Durch das Angebot versucht DAZN ab sofort noch mehr auf die jüngere Generation einzugehen und bietet ihnen die Möglichkeit internationalen Stars und Teams zu folgen. DAZN stellt über OneFootball einen Pay-per-View-Zugang zu den DAZN-Live-Übertragungen der ausgewählten Wettbewerbe zum Preis von 3,49 Euro pro Spiel zur Verfügung. Außerdem können Fans in Deutschland und Österreich über OneFootball kostenlos DAZN-Highlight-Clips von diesen Wettbewerben abrufen.„Ich war schon immer ein Fan von OneFootball und der Art und Weise, wie sie Fußballfans auf der ganzen Welt verbinden, insbesondere unter den jüngeren Nutzern. Aus dieser Perspektive passen DAZN und OneFootball als Marken hervorragend zusammen, da wir beide darauf abzielen, die Art und Weise, wie Fans ihren Lieblingssport entdecken und sehen, zu verändern. Wir bei DAZN wollen allen Fußballfans ermöglichen, ihren Lieblingssport so zu sehen, wie es ihnen am besten gefällt. Daher haben wir unser einzigartiges und vielfältiges Fußballangebot bereits in der Vergangenheit über Partner zur Verfügung gestellt, um spezifische Zielgruppen anzusprechen und die Zugänglichkeit zu erhöhen. Jetzt bieten wir den Fans dank dieser Kooperation einzelne Spiele als PPV an und somit noch mehr Flexibilität“, erklärt Alice Mascia, CEO von DAZN DACH.Lucas von Cranach, Gründer und CEO von OneFootball, fügt an: „Wir bewundern die Plattform und die Marke, die DAZN aufgebaut hat, und die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, so viele Sportfans auf der ganzen Welt zu erreichen und zu begeistern. Mit unserer einzigartigen Stellung im Fußball-Ökosystem und unserem tiefen Verständnis für die neue Generation von Fußballfans und deren Wünsche sind wir von dieser Zusammenarbeit begeistert. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich Fußballfans engagieren und wie wir eine langfristige Beziehung zwischen unseren beiden Organisationen aufbauen können. Dies ist ein wirklich wichtiger erster Schritt, damit wir und DAZN unseren Fans auf der ganzen Welt noch mehr Live-Fußball zu erschwinglichen Preisen bieten können.“