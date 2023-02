«Yellowstone»: Kevin Costner könnte gehen

US-Fernsehen

Der größte Pluspunkt der Serie denkt derzeit über einen Absprung nach.

Kevin Costners Zeit bei der Paramount-Hitseriekönnte sich dem Ende zuneigen. Quellen zufolge könnte Costner möglicherweise aus der Serie aussteigen, in der er seit dem Start im Jahr 2018 John Dutton spielt. Das Problem scheint Costners Drehplan zu sein, da Costner mit dem Fortschreiten der Serie immer weniger Tage zur Verfügung steht. Quellen sagen auch, dass Gespräche für eine neue Erweiterung des «Yellowstone»-Franchise im Gange sind, in der mehrere Charaktere aus der Mutterserie mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle zu sehen wären."Wir haben keine Neuigkeiten zu berichten. Kevin Costner ist ein großer Teil von «Yellowstone» und wir hoffen, dass das noch lange so bleibt", sagte ein Sprecher von Paramount Network in einer Stellungnahme. "Dank des brillanten Geistes von Taylor Sheridan arbeiten wir ständig an Franchise-Erweiterungen dieser unglaublichen Welt, die er aufgebaut hat. Matthew McConaughey ist ein phänomenales Talent, mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten."«Yellowstone» befindet sich derzeit in der Mitte seiner fünften Staffel. Die Runde begann im November mit der Ausstrahlung der ersten Hälfte der Staffel, die aus acht Episoden besteht. Eine zweite Hälfte mit weiteren acht Episoden soll noch in diesem Jahr anlaufen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gab es noch keine Neuigkeiten über eine sechste Staffel der Serie.