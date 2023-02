Ende Februar: ZDF präsentiert neue «Löwenzahn»-Ausgaben

TV-News

Im Frühjahr und Sommer sollen weitere neue Folgen ausgestrahlt werden. Dann geht es unter anderem um Soja, Sonnenblumen, und Physik. Neben Guido Hammesfahr bleibt auch Peter Lustig präsent.

Für Sonntag, den 26. Februar, hat das ZDF einen-Tag ausgerufen, an dem neben älteren Folgen auch zwei neue Ausgaben gesendet werden. Los geht es bereits um 6:00 Uhr mit den Themen „Polizei – Ein Schwein bricht ein“, „Mathe – Die rätselhafte Zahlenjagd“, sowie der Doppelfolge „Familie – Die beste Bande“ und „Familie – Der bunte Haufen“. Um 7:40 Uhr schließt sich das Thema „Tarnung – Das Phantom im Wald“ an. Danach kommt es zur Ausstrahlung von gleich zwei neuen Folgen. Um 8:10 Uhr geht es um „Kranich – Der tanzende Glücksvogel“, während es 25 Minuten später „Grüne Energie – Ab in die Zukunft!“ heißt. Beide Folgen sind bereits ab dem 23. Februar in der ZDFmediathek verfügbar und werden im KiKA im März wiederholt. Die „Kraniche“-Folge ist am 19. März um 11:05 Uhr eingeplant, „Grüne Energie“ eine Woche später zur selben Uhrzeit.Darüber hinaus soll es im Frühjahr weitere Erstausstrahlungen der beliebten Kindersendung geben. So ist im KiKA am 12. März um 11:05 Uhr die Folge „Voller Akku – Alle Kraft auf Horsti“ zu sehen, die im ZDF eine Woche später um 8:10 Uhr wiederholt wird. Vorab ist die Folge mit Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs am 9. März online abrufbar. Am 16. April (23. April im ZDF, 13. April vorab in der Mediathek) dreht sich dann alles um „Soja – Die beste Wurst von Bärstadt“.Neben den neuen Folgen mit Hammesfahr stellt der Mainzer Sender auch alte «Löwenzahn»-Folgen mit dem verstorbenen Moderator Peter Lustig zur Verfügung. Unter dem Label „Löwenzahn Classics“ sind online und im TV-Programm die älteren Folgen zu sehen. Seit Oktober 2022 laufen in ZDFneo von montags bis freitags um kurz nach 9:00 Uhr jeweils zwei «Löwenzahn Classics». Diese Folgen sind fast alle auch in der ZDFmediathek abrufbar.Darüber hinaus hat das ZDF für den Sommer weitere neue Folgen angekündigt. Die Sendetermine sind noch nicht bekannt, dafür aber die Themen. Die vier geplanten Ausgaben drehen sich dann um die Themen „Sonnenblume – Die verblüffende Drehung“, „Tasten – Eine Höhle zum Wohlfühlen“, „Ferien – Die schönste Zeit im Jahr“ und „Physik - Ein Spielplatz für Bärstadt“.„«Löwenzahn» verknüpft mit seiner Themenvielfalt die Interessensgebiete, die Kinder faszinieren und die sie aus ihrem Sachkundeunterricht in der Schule kennen. Bei «Löwenzahn» erobern sich Kinder Wissen en passant mit spannender Fiktion: Ob es um ungewöhnliche Aufnahmen tanzender Kraniche geht, um ungewöhnliche Wege zu umweltfreundlicher Energie oder darum, wie man Dieben auf die Schliche kommt, alles kann ein Wissensspaß im großen Kosmos von «Löwenzahn» werden“, erklären Margrit Lenssen und Susanne Schönhals, Hauptredaktion Kinder und Jugend, in einem gemeinsamen Statement.Weiter sagen sie: „Dabei sind die Sendungen divers erzählt und zeigen den Kindern die Gesellschaft, so wie sie sie um sich herum erleben: Sei es, dass sich in der Folge "Kranich" eine kleine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte anbahnt oder in den Folgen zur "Familie" die ganze bunte Vielfalt von Familienkonstellationen widerspiegelt. Kinder schätzen es, wenn ihnen ihre eigenen Erfahrungen als Anknüpfungspunkte dienen können, um sich auf spannende Abenteuer einzulassen. Auf Abenteuer, aus denen sie immer ein bisschen schlauer wieder herauskommen, als sie hineingegangen sind.“