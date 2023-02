Keine Überraschung: «Music Drive In» muss gehen

TV-News

Dünnes Konzept, katastrophale Quoten: RTLZWEI hat mit «Music Drive In» den nächsten Nachmittagsflop produziert und zieht nun den Stecker.

Das hatte sich schon nach den ersten Tagen angekündigt: RTLZWEI hat die Absetzung vonbestätigt, nachdem das Format in der vergangenen Woche gestartet war und in den ersten Tagen das ohnehin schon niedrige Quoten-Niveau kontinuierlich senkte. Da half auch das kleine Strohfeuer am Freitag nichts, das mit 2,9 Prozent Marktanteil für einen Bestwert in der Zielgruppe sorgte. Zuvor lagen die Werte stets unter 1,5 Prozent. So auch am gestrigen Montag. Im Schnitt verfolgten die ersten sechs Folgen gerade einmal 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter nur 40.000 14- bis 49-Jährige.Eine Ehrenrunde gewährt RTLZWEI der Produktion aus dem Hause Seo Entertainment aber noch. Sowohl am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag, 8. Februar, sendet man die beiden Abschiedsepisoden mit Guildo Horn, Prince Damien und Loona. Danach übernimmt die 17-Uhr-Stunde die Scripted Reality, das somit ab 16:00 Uhr zwei Stunden gesendet wird. Die Programmänderung wird aber nur von kurzer Dauer sein, denn für den 20. Februar war ohnehin der Start des Formatsgeplant ( Quotenmeter berichtete ).Wirtschaftlich dürfte sich der Schaden durch die Absetzung von «Music Drive In» für RTLZWEI in Grenzen halten, schließlich gab der Sender nur 15 Folgen in Auftrag, von denen es dann immerhin mehr als die Hälfte on air geschafft haben. Bei RTL+ stehen zum jetzigen Zeitpunkt bereits elf Folgen auf Abruf bereit. Der Image-Schaden für RTLZWEI dürfte unweit schwerer wiegen, denn seit Jahren beißt man sich beim Versuch, eine Lösung für den Sendeplatz zu finden, die Zähne aus. Zahlreiche Formate floppten, zuletzt wurde auch die Live-Sendungvorzeitig aus dem Programm genommen.