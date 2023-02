Banijay-Americas-Chef geht

Köpfe

Cris Abrego wird die Verantwortung an Ben Samek übergeben.

Bei Banijay Americas findet ein Führungswechsel statt: Cris Abrego übergibt die CEO-Zügel an Ben Samek, der sich auf die Geschäftsentwicklung und Akquisitionen der Banijay Group Unit fokussiert, die sich auf die Produktion in Nord- und Südamerika konzentriert.Abrego ist seit November 2020 Vorsitzender von Banijay Americas sowie Präsident und CEO von Endemol Shine. Mit der Umstrukturierung wird Samek zum CEO von Banijay Americas. Er war seit 2018 Präsident und Chief Operating Officer von Banijay Americas. Der in Paris ansässige Konzern Banijay Group erwarb Endemol Shine im Juli 2020, nachdem Disney 2019 21st Century Fox übernommen hatte, das zuvor Endemol Shine besaß."Als ich mich entschloss, als CEO zurückzutreten, wusste ich, dass Ben die ideale Person war, um die Leitung von Banijay Americas zu übernehmen", sagte Abrego. "Er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Partner für mich und ich weiß, dass er eine außergewöhnliche und ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit ist, die über die Erfahrung und die Beziehungen verfügt, um den Erfolg sowohl im Inland als auch international voranzutreiben."