«Mayfair Witches»: AMC-Serie kommt Ende März nach Deutschland

TV-News

Sky zeigt die Fantasy-Horror-Serie als Deutschlandpremiere. In der Hauptrolle spielt Alexandra Daddario als Dr. Rowan Fielding.

Am 31. März kommt miteine neue Horrorserie zum Pay-TV-Sender Sky, der die im Januar gestartete AMC-Serie nach Deutschland holt. Die Serie wird freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic gezeigt und ist parallel über Sky Q sowie dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar. Die achtteilige Serie stammt aus dem fantastischen Universum von Bestseller-Autorin Anne Rice, die auch das Drehbuch zu «Interview with the Vampire» schrieb, und dreht sich um eine Neurochirurgin, die ihre magischen Hexenkräfte entdeckt.Die Hauptrolle der Dr. Rowan Flieding übernimmt Alexandra Daddario. Sie spielt die engagierte Neurochirurgin in San Francisco, die versucht ihre an Krebs erkrankte Adoptivmutter in einer experimentellen klinischen Studie unterzubringen. Das führt zu einem Streit mit ihrem Chef und dem Studienleiter, woraufhin beide plötzlich tot zusammenbrechen. Die Diagnose lautet: ein Aneurysma im Gehirn. Rowan hinterfragt sich, ob sie deren Tode verursacht hat, ob sie über natürliche Kräfte verfügt und in welcher Verbindung die Ereignisse mit ihrer biologischen Familie zusammenhängen. Rowan versucht in New Orleans mehr über die Mayfairs zu erfahren und entdeckt, dass die Frauen ihrer Familie seit vielen Jahrhunderten ihr geheimes Wissen weitergeben: sie sind Hexen. Bald muss Rowan sich mit einem gefährlichen Wesen auseinandersetzen, dass ihre Familie schon seit Generationen verfolgt.Showrunner sind Esta Spalding und Michelle Ashford («Masters of Sex»). Als ausführender Produzent fungiert Mark Johnson. Haifaa Al-Mansour, Axelle Carolyn und Michael Uppendahl führten Regie. Zu dem Cast gehören neben Alexandra Daddario auch Jack Huston, Tongayi Chirisa, Harry Hamlin, Beth Grant, Hannah Alline und Ravi Naidu. AMC hatte kürzlich bereits eine zweite Staffel bestellt - noch bevor das Finale der ersten Runde in den USA ausgestrahlt wurde.