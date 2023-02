Schon heute: Auch Kindernachrichten «logo!» berichten zum Kriegs-Jahrestag

TV-News

Anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine sprach ZDF-«logo!»-Moderator Sherif Rizkallah mit Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten.

Die deutschen TV-Sender bereiten derzeit ihre Berichterstattung anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine vor. RTL Deutschland hat bei RTL und ntv eine Themenwoche angekündigt ( Quotenmeter berichtete ), auch Sat.1 plant am 24. Februar um 20:10 Uhr ein, das man via Twitter angekündigte, ohne genauere Details über Inhalte und Ablauf zu nennen. Zudem plant das ZDF den Programmschwerpunktvom 15. bis 27. Februar. In Beiträgen und Dokumentationen, in den aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF sowie im ZDF-Polittalk sollen die verschiedenen Aspekte der „Zeitenwende" beleuchtet werden, die mit Russlands Angriff auf die Ukraine einsetze. Zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns rückt der ZDF-Programmschwerpunkt das Ausmaß und die Auswirkungen dessen in den Fokus, was für viele Millionen Europäer vorher undenkbar schien: die Rückkehr des Krieges nach Europa.Auch beim Kindersender KiKA wird der Jahrestag thematisiert. So bereist-Moderator Sherif Rizkallah das Land und spricht unter anderem mit Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky. In dem Gespräch warnt sie unter anderem vor den dramatischen Auswirkungen auf die Kinder und deren Entwicklung. Das komplette Interview mit Olena Selenska ist bereits ab heute Abend (Mittwoch, 8. Februar) ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Eine Auskopplung daraus gibt es zudem in der «logo!»-Sendung am heutigen Mittwoch um 19.50 Uhr bei KiKA zu sehen.Das Interview mit Selenska wird auch in die SondersendungEingang finden, die KiKA am Donnerstag, 23. Februar, um 19.50 Uhr zeigt. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Dienstag, 21. Februar, abrufbar. Darin will Sherif Rizkallah im Gespräch mit Kindern herausfinden, was der Krieg mit ihnen gemacht hat. Dort wird die Sondersendung ergänzt um eine Vielzahl an Hintergrundinformationen und Videos zu den Dreharbeiten sowie eine ausführliche Themenseite zum Krieg in der Ukraine ( Hier geht's zur Seite ). Nach seiner Reise wird Rizkallah in einem Live-Video auf dem YouTube-Kanal «logo!-Nachrichten» Fragen zu seinen Eindrücken und Erfahrungen beantworten.