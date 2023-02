ZDF holt «Terra Xplore» mit neuer Ausrichtung ins Fernsehen

TV-News

Das Format, das 2021 online ausgespielt wird, löst im April die Wissensreihe «Terra Xpress» ab. Neben Biologin Jasmina Neudecker ist dann auch der Psychologe Leon Windscheid Teil des Teams.

Das ZDF verjüngt sein Programm-Angebot weiter, denn das 2011 gestartete Wissensmagazinwird ab April von dem jünger ausgerichteten Online-Formatabgelöst. «Terra Xplore» war im Mai 2021 gestartet worden und bislang auf YouTube und in der ZDFmediathek ausgespielt worden. Zu Beginn richtete sich die Sendereihe, die von Biologin Jasmina Neudecker präsentiert wird, vor allem an junge Frauen, wie Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF, kurz nach dem Start der Reihe im Quotenmeter-Interview erklärte Mit dem Wechsel ins lineare Fernsehen soll «Terra Xplore» neu ausgerichtet werden und den Menschen und sein Inneres als Forschungsobjekt in den Mittelpunkt rücken, wie es seitens des Mainzer Senders heißt. „Seit 40 Jahren explorieren wir die äußersten Winkel der Erde, ergründen die Geheimnisse des Universums und deren allerkleinste Partikel. Aber mit unserem Hirn und seinen hundert Milliarden Nervenzellen, die Grundlage allen Denkens und Handelns sind, haben wir uns eher nicht beschäftigt. Das wird sich jetzt ändern, denn wir erweitern unsere Wissenschaftsfamilie und reisen mit dem neuen Format nach innen statt nach außen“, verspricht Arens nun.„Als Social-Media-Angebot auf YouTube bleibt es weiterhin erhalten. Zusätzlich ersetzt unser neues Format das Magazin «Terra Xpress» und wird jetzt auch linear ausgestrahlt: sonntags um 18.30 Uhr. Dadurch können wir künftig weit mehr Zuschauende auf den unterschiedlichen ZDF-Plattformen für die spannenden und lebensnahen Wissenschaften der Social and Human Sciences und die Marke «Terra X» begeistern“, erklärt Katharina Kuchenbuch, Leiterin Zentrale Aufgaben der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF . Sie fügt an: „Ein Thema wird jeweils als Staffel gedacht und als Mehrteiler in der Mediathek vorab veröffentlicht, so dass es in seinewr ganzen Vielschichtigkeit dargestellt und von den User*innen hintereinander angeschaut werden kann. Wir freuen uns, dass zur «Terra X»-Familie mit Psychologie eine neue wichtige Disziplin – und mit «Terra Xplore» eine andere Art der Wissensvermittlung – hinzukommt!“Jasmina Neudecker muss diese Aufgabe nicht alleine bewältigen, sie erhält künftig Unterstützung von Leon Windscheid. Der Psychologe kommt exklusiv zum ZDF und ist das neue Gesicht im «Terra X»-Kosmos. Windscheid wird am 16. April dann auch die Auftaktstaffel präsentieren, in der es um das Thema „Weißt du, wer du bist?“ gehen soll. Die dreiteilige Reihe ist bereits ab dem 3. April in der ZDFmediathek verfügbar. Darin begibt sich Windscheid mit je einer zentralen Frage pro Folge auf eine Forschungsreise. In drei Folgen, die unterschiedliche Aspekte unseres Wesens beleuchten, spricht der Psychologe mit ganz besonderen Menschen über deren Erfahrungen, beleuchtet mit Experten die Mechanismen unserer Persönlichkeit und nimmt auch selbst an Experimenten teil.Das ZDF-Publikum bekommt Jasmina Neudecker dann ab 21. Mai zu sehen. Ebenfalls drei Folgen umfasst die Reihe „BrainF*ck – Was kann Dein Gedächtnis?“, in der sich die Biologin auf eine Spurensuche in das menschliche Gehirn begibt. Sie erforscht unterschiedliche Aspekte unseres Gedächtnisses, wobei sich schnell zeigt: Das menschliche Gedächtnis ist ein Mysterium, dem Forscher erst nach und nach Antworten entlocken.