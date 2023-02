CBS bestellt Wayans-Comedy

US-Fernsehen

Das Vater-Sohn-Gespann darf bald die Zuschauer zum Lachen bringen.

CBS hat einen Pilotauftrag für ein unbetiteltes Vater-Sohn-Projekt von Damon Wayans und Damon Wayans Jr. bekannt gegeben. "Der legendäre Talk-Radio-Moderator und glücklich geschiedene "Poppa" (Damon Sr.) sieht sich bei der Arbeit durch die Einstellung einer neuen weiblichen Co-Moderatorin herausgefordert und muss sich zu Hause mit seinem erwachsenen Sohn (Damon Jr.) auseinandersetzen, einem brillanten Träumer, der versucht, seiner Leidenschaft nachzugehen und gleichzeitig ein verantwortungsbewusster Vater und Ehemann zu sein", so die Beschreibung der Multi-Kamera-Komödie.Damon Sr. wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführender Produzent und Co-Autor zusammen mit dem ehemaligen «Last Man Standing»-EP Kevin Hench fungieren. Damon Jr. wird als Hauptdarsteller und ausführender Produzent fungieren. VP of Productions, Kameron Tarlow, wird die Produktion im Namen von Two Shakes Entertainment beaufsichtigen. CBS Studios steht hinter dem Projekt.Die beiden Stars haben bereits 2018 bei einer Episode der CBS-Serie «Happy Together» zusammengearbeitet. Damon Sr. spielte zuletzt die Rolle des Roger Murtaugh in «Lethal Weapon». Davor war er unter anderem in «My Wife and Kids» zu sehen.