Neuer Kurs für ESPN

Vermischtes

Die Sport-Sparte bei Disney muss künftig weniger Geld ausgeben.

Nachdem Disney in den letzten Jahren Milliarden in den Erwerb wertvoller Sportrechte investiert hat, signalisiert das Unternehmen nun, dass es bei ESPN vorsichtiger vorgehen will. Am Mittwoch stellte Disney eine neue Unternehmensstruktur vor, die ESPN aus der gemeinsamen Struktur mit dem Großteil der linearen Disney-Fernsehsender herauslöst und auf sich allein stellt. Disney-CEO Bob Iger dämpfte Spekulationen, dass ESPN ein Kandidat für eine Ausgliederung sein könnte – etwas, von dem er bestätigte, dass es untersucht wurde, als sein Vorgänger Bob Chapek das Unternehmen leitete – und stellte fest, dass das Sportgeschäft immer noch ein wertvolles Geschäft für Disney ist."Als wir diese Struktur schufen und ESPN in die Eigenständigkeit entließen, waren wir uns ziemlich sicher, dass dies zu Fragen wie dieser führen würde", sagte Iger während eines Telefonats mit Investoren. "ESPN ist ein Unterscheidungsmerkmal für dieses Unternehmen. Es ist die beste Sportmarke im Fernsehen. Es ist eine der besten Sportmarken im Sport. Sie schafft weiterhin echten Wert für uns. ESPN durchläuft zwar einige schwierige Zeiten aufgrund der Entwicklungen bei den linearen Programmen, aber die Marke ESPN ist sehr gesund, und das Programm von ESPN ist sehr gesund. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie in einer sich ständig verändernden Welt monetarisieren können. Das war's. Aber wir führen im Moment keine Gespräche und denken auch nicht über einen Verkauf von ESPN nach."Die neue Position von ESPN bei Disney kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Medienwelt auf eine neue Rechteverhandlung mit der National Basketball Association vorbereitet. Disney teilt sich die Rechte an den NBA-Spielen mit Warner Bros. Discovery.