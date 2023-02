Rundschau

Während eine Hunde-Doku selbst Straftaten relativiert, erzählt «Doctor Who»-Mastermind die Geschichte von Nolly aus einer britischen Seifenoper neu.

«Not Yet Dead» (seit 8. Februar bei ABC)

«Gunthers Millionen» (seit 1. Februar bei Netflix)

«Jerks» (seit 3. Februar bei Joyn+)

«Der Wahlkämpfer» (seit 20. Januar bei Netflix)

«Nolly» (seit 2. Februar bei ITVX)

Von den Machern David Windsor und Casey Johnson («This Is Us») und mit Gina Rodriguez in der Hauptrolle folgt «Not Dead Yet» Nell Serrano, einer verschuldeten und seit kurzem alleinstehenden, selbsternannten Katastrophe, die daran arbeitet, das Leben und die Karriere, die sie vor fünf Jahren hinter sich gelassen hat, wieder aufzunehmen. Als sie den einzigen Job bekommt, den sie finden kann - das Schreiben von Nachrufen - beginnt Nell, Lebensratschläge von einer unwahrscheinlichen Quelle zu erhalten. Die Serie basiert auf dem Buch "Confessions of a 40-something F**k Up" von Alexandra Potter.Ein Hund mit einem Treuhandfonds ist nicht einmal das Kurioseste an der ganzen Geschichte. Gunthers Hundeführer lebte ebenfalls ein Luxusleben mit kultähnlicher Entourage.Fahri und Christian bekommen ihr Liebesleben einfach nicht auf die Reihe: Für Christian scheint die aufgewärmte Beziehung mit Collien doch nicht das Richtige zu sein und Fahri setzt mal wieder eine neue Liebelei in den Sand. Danach fängt er an, nicht nur sein öffentliches Image, sondern auch seine sexuelle Neigung in Frage zu stellen.Der Leiter eines Jugendzentrums aus der Pariser Banlieue schafft es in die Endrunde der Präsidentschaftswahl. Doch ist Frankreich bereit für seinen ersten schwarzen Präsidenten?Noele (oder Nolly für ihre Freunde) war schon zu ihren Lebzeiten eine Legende. Als flammenhaarige Witwe Meg Richardson in der seit langem laufenden Seifenoper «Crossroads» war sie eine der berühmtesten Personen in Großbritannien. Dann, 1981, auf dem Höhepunkt des Erfolgs der Serie und dem Höhepunkt von Nollys Ruhm, wurde sie ohne Zeremonie, ohne Vorwarnung und ohne Erklärung entlassen. Mit den Worten ihres Chefs "Alle guten Dinge müssen ein Ende haben" in den Ohren, wurde Noele Gordon aus der Show geworfen, die über 18 Jahre lang ihr Leben war.