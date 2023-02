Disney wird neu gegliedert

Wirtschaft

Die ehemaligen Fox-Chefs werden die Fernseheinheit leiten.

Disney-CEO Bob Iger hat eine umfassende Umstrukturierung des Unternehmens vorgenommen und eine Geschäftseinheit Disney Entertainment geschaffen, die von Dana Walden und Alan Bergman geleitet wird, sowie eine separate Einheit für die Aktivitäten von ESPN, einschließlich des Streamers ESPN+. Josh D'Amaro wird weiterhin für die dritte Abteilung innerhalb des Unternehmens, Disney Parks, Experiences and Products, zuständig sein.Walden, der Chef für TV-Inhalte, der im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden von Disney General Entertainment Content befördert wurde, und Bergman, der Filmveteran, der zuletzt als Vorsitzender von Disney Studios Content tätig war, werden an der Spitze von Disney Entertainment stehen, zu dem die weltweite Produktion von Film- und TV-Inhalten, Marvel Studios, Pixar, Disney+ , Hulu, ABC, Disney Channel und andere unterhaltungsbezogene Vermögenswerte gehören werden. ESPN wird eine eigenständige Einheit unter der Leitung des Vorsitzenden Jimmy Pitaro.Mit diesem Schritt wird die Struktur des Disney Medien- und Unterhaltungsvertriebs abgeschafft, die 2020 von Igers Vorgänger Bob Chapek eingeführt wurde. Die Neuausrichtung von Disney Entertainment zielt darauf ab, den Entscheidungsprozess für die Produktion und den Vertrieb von Inhalten unter einer einheitlichen Führung zu straffen. Die Struktur von Disney Media and Entertainment Distribution war ein radikaler Bruch mit der Tradition.