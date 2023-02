«Die Eiskönigin 3» kommt

Kino-News

Außerdem sind Sequels von «Toy Story» und «Zootopia» geplant.

Für die Liebhaber von Animationsfilmen kündigte Disney-Chef Bob Iger an, dass zwei neue Fortsetzungen zu großen Franchises –und– in der Entwicklung sind. Eine Fortsetzung der animierten Komödiewurde ebenfalls angekündigt.Das «Toy Story»-Franchise besteht aus vier Kinofilmen und einem Spin-off: «Lightyear» von 2022. Obwohl der letztgenannte Film weniger erfolgreich war, spielten «Toy Story 3» und «Toy Story 4» weltweit mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein. Neben den erfolgreichen «Die Eiskönigin»-Filmen hat das Franchise auch eine Disney on Ice-Show, ein Broadway-Musical, zahlreiche Kurzfilme, Fernsehspecials und Bücher hervorgebracht.Iger kündigte auch an, dass Pandora an die Westküste kommt, und zwar in Form eines «Avatar»-Erlebnisses, das in Disneyland in Anaheim entstehen wird. Derzeit gibt es in Disneys Animal Kingdom in Orlando "Pandora – The World of Avatar", einen Bereich, der James Camerons Kreationen gewidmet ist und zwei Fahrgeschäfte umfasst: "Avatar Flight of Passage" und "Na'vi River Journey".