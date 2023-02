Hybe kauft das Management von Justin Bieber

Vermischtes

Der amerikanische Part hat die Quality Control übernommen.

HYBE America hat eine Vereinbarung zum Zusammenschluss und zur Übernahme von Quality Control (QC Media Holdings, Inc.) getroffen. Quality Control ist ein in Atlanta ansässiges Unterhaltungsunternehmen, das von CEO Pierre "P" Thomas und COO Kevin "Coach K" Lee gegründet wurde und Musik (u.a. Lil Baby, Lil Yachty, City Girls und Migos), Sport, Film und Fernsehen umfasst.Der Deal, der mit 320 Millionen Dollar in Aktien und Bargeld bewertet wird, wurde von HYBE America CEO Scooter Braun geleitet, dessen Beziehung zu Coach K und P bis in die frühen 2000er Jahre zurückreicht, als Braun in Atlanta lebte. Die Übernahme entspricht dem Ziel von HYBE, einen globalen Unterhaltungsgiganten aufzubauen, der seine Wurzeln in der Musik hat und auch an anderen Medien und Plattformen in den Bereichen Unterhaltung, Lifestyle und Kultur interessiert ist. Das Musikprogramm von QC wird weiterhin mit der Universal Music Group verbunden sein.Zum US-Portfolio des südkoreanischen Unterhaltungskonzerns gehören unter anderem SB Projects, das Management von Justin Bieber, Ariana Grande, Kid Laroi und Migos-Mitglied Quavo, sowie die Big Machine Label Group, zu deren Portfolio die Country-Künstler Tim McGraw, Thomas Rhett und Rascal Flatts sowie die für die Rock and Roll Hall of Fame nominierte Sheryl Crow gehören."Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, dass Coach und P. Bang und mir als Partner zur Seite stehen", sagte Braun bei der Bekanntgabe des Deals. "QC ist eines der bedeutendsten Independent-Labels der Welt und arbeitet mit unglaublichen Künstlern zusammen, die die Stimmen der Kultur sind und bleiben. Ich werde nie vergessen, wie ich vor über 20 Jahren mit Coach durch Atlanta fuhr und über unsere Träume und Ambitionen sprach und wie wir sagten: 'Wenn sie uns ins Spiel lassen, werden wir es nie wieder hergeben. Jetzt, all diese Jahre später, tun wir uns zusammen, um diese Träume zu verwirklichen."